Valencia Basket | Liga F Endesa
Examen en Badalona sin Romero ni Carrera
Tras la última y contundente derrota ante el Spar Girona, las de Rubén Burgos quieren recobrar la solidez en la Liga
Pilar López
El Valencia Basket visita hoy (12:30h, Palau Municipal d’Esports, Youtube FEB) al Joventut Badalona en el que será el penúltimo partido de la Liga F Endesa para las taronja en 2025. Las de Rubén Burgos necesitan ganar para volver a alejar las dudas surgidas tras la última y contudente derrota en la cancha del Spar Girona la semana pasada donde caían por 96-68. Las taronja necesitan ganar para despedir recobrar las buenas sensaciones y para no descolgarse de la parte alta de la tabla. El Valencia Basket ocupa la quinta posición con 8 victorias y 3 derrotas aunque con un partido menos ya que este martes 30 aún tendrá que jugar el Roig Arena ante el Casademont Zaragoza que se suspendió por la alerta roja por fuertes lluvias. En estos momentos lideran la tabla Spar Girona y Casademont Zaragoza con un 10-1 (ambos también con partidos aplazados).
Una victoria en Badalona este domingo y otra en casa el martes daría alas a las de Rubén Burgos para afrontar 2026 con toda la confianza. Pero antes de pensar en el Casademont, el reto es salir victorioso de Badalona, algo que no será fácil y no sólo por el potencial de las verdinegras sino también por las ausencias en las filas taronja ya que Rubén Burgos no podrá contar con dos jugadoras clave: Raquel Carrera y Leti Romero. La pívot gallega sigue recuperándose de sus problemas en su rodilla izquierda. Por su parte, Leticia Romero tampoco estará disponible por una lesión muscular en el sóleo.
