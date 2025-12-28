Otra lección magistral de De la Vega ante Alejandro

Abusamos del calificativo de «histórico». Lo usamos con tanta reiteración que pierde su sentido y acaba por tomarse a la ligera. Advierto esto para que no se les ocurra tomárselo como el pito del sereno si afirmamos que ayer se vivió en el Trinquet de Pelayo un hecho ciertamente histórico porque hace más de cuarenta años que no se ‘tancaven les portes’, ante la avalancha de espectadores. Como se trataba de un Desafío , es decir, con normas pactadas entre los «propietarios» del mismo, o sea entre Trinqueter , De la Vega y Alejandro se permitió gente hasta el dos, y hasta regresaron los bancos de debajo de la cuerda. Estábamos ante una recreación de los grandes duelos de Genovés, en los años ochenta…cuando el primer torneo de Navidad impulsado desde este periódico. Un hecho no ocurrido en 40 años y que vuelve a ocurrir tiene derecho a usar el término referido.

En el ambiente taurino se dice aquello de «corrida de expectación, corrida de decepción». Como estamos en ambiente pelotari me permito citar las palabras de Claudio de Alfarp, el ‘marxaor’ de las partidas en su pueblo y seguramente el más fiel de los aficionados de su club. Ha visto miles de partidas y no dudó, en los momentos previos al Desafió en señalar a De la Vega como favorito: «no canvies sendes velles per novelles» . Es tanta su sabiduría que predijo a la perfección y con un refrán valenciano lo ocurrido.

Los aficionados que acudieron dispuestos a saborear un cartel tan atractivo asistieron a una repetición del duelo del Individual disputado en La Pobla. Un De la Vega magistral, argumentó su exhibición con criterio, con una técnica depurada en ambas manos y un temple de hielo, que volvió a desbaratar toda opción de Alejandro que sólo aguanto erguido los primeros juegos. En cuanto De la Vega la rompió el juego del ‘dau’, el joven de Montserrat se atolondró de tal forma que no volvió a levantar cabeza. Así es que el de Almussafes consolidó la percepción general de ser el pelotari mas completo de la actual nómina que además atraviesa un momento de inspiración diríase que poética. Es un gozo ver la facilidad y belleza con que resuelve las ecuaciones del juego más complicadas.

Que la partida decepcionase por falta de emoción no significa que no pudiera disfrutarse de esos golpes de Izquierda de De la Vega, de ese saber qué hacer en cada pegada, de esa elegancia que pasea por las losas del trinquete, como paseaba en sus inicios en el frontón de su pueblo. Y también de la poderosa ‘volea’ de Alejandro manifestada en los primeros juegos y desaparecida cuando la mente mandó el mensaje de aceptar con impotencia la maestría de su rival.

El día de Reyes veremos cuál es el pronóstico del sabio de Alfarp. Claudio seguro que tiene algún refrán que sustente su predicción porque el de no cambiar sendas viejas por nuevas no parece apropiado cuando cambiamos a Alejandro por otra senda más antigua con sabiduría y poderes contrastados y con el nombre de Puchol II.