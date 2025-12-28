El Madrid anula al Unicaja en la segunda mitad

El Madrid, en una gran segunda mitad, se impuso a un Unicaja que dominó en la primera (46-54) pero se deshizo como un azucarillo en la segunda, fallando sus 13 triples, ante un Madrid que sacó toda la energía para sumar la undécima victoria de la temporada (91-82) y seguir invicto en el Movistar Arena en un año natural. Hezonja, con 19 puntos, y 15 de Maledon, los máximos anotadores blancos.

El Madrid empezó con mucha fuerza con un destacado Mario Hezonja (7), aunque poco a poco Unicaja se fue metiendo en el partido para acercarse a solo dos puntos tras un triplazo de Kendrick Perry (18-16). Los malagueños no se dejaron intimidar por el ímpetu inicial del cuadro blanco, que seguían a rebufo del Madrid, e incluso lograban igualar la contienda (23-23) con un activo Balcerowski (7).

Los de Scariolo no lograban abrir brecha en un cuarto donde no destacaron precisamente las defensas. Unicaja seguía anotando con cierta facilidad y Tillie, con cinco puntos consecutivos, ponía por delante a los visitantes (27-30) que se llevaban el primer parcial para decepción del Movistar Arena.

Hezonja empezó bien por el Madrid, aunque el protagonismo fue de Unicaja en la primera mitad / RM

Los malagueños no bajaban el pistón, alcanzando una máxima de seis (29-35). Nadie parecía dispuesto a defender, y al Unicaja le sentaba como anillo al dedo ese ritmo de juego tan alocado para irse de 11 puntos con un inspirado Sulejmanovic, que anotó siete consecutivos (35-46). Broncazo de Scariolo a sus jugadores, incapaces de frenar el ímpetu anotador de los de Ibon Navarro.

Poca renta visitante al descanso

Perry ampliaba la renta a 12 (36-48) a un ritmo que incomodaba mucho a los blancos, que intentaban seguir la estela del Unicaja como podían, aunque no encadenaban buenas acciones consecutivas (44-54). Al descanso, Unicaja seguía por delante, en un duelo con guarismos de NBA, y que permitía soñar a los malagueños con sorprender al Madrid (46-54) que no pierde en casa desde abril de 2024.

En la reanudación, el Madrid salió dispuesto a reducir las diferencias, aunque el nerviosismo de los blancos se tradujo en técnica por protestar de Sergi Llull y Unicaja mantenía la calma, sacando faltas al Madrid y con la ventaja visitante estable (46-60). Scariolo buscaba soluciones, y lo encontró en Abalde, que contagió su lucha en defensa y puntos en ataque para despertar a los suyos (55-62).

Perry y Tavares luchan por un balón en el encuentro de Liga Endesa en el Movistar Arena / Mariscal / EFE

Un triple de Hezonja relanzó a los blancos con un parcial de 10-0 (58-62) obligando a Ibon Navarro a parar el duelo para evitar males mayores. El momento más delicado de los malagueños que ya notaban el aliento blanco en el cogote (63-64). Unicaja se arrugó ante un Madrid lanzado, que lograba darle la vuelta (67-64).

El Unicaja se empequeñece

Un parcial en el tercer cuarto de 25-12 para los blancos le permtía encarar el último cuarto con un poco de tranquilidad después de haber logrado lo más difícil, 'secar' el ataque de Unicaja, que perdió completamente la fe construida en la primera mitad, ante el empuje del conjunto de Scariolo en el tercer parcial (71-66).

Garuba tomaba protagonismo que con sus puntos (13) y rebotes, llevaba en volandas a su equipo que ahora mandaba en el ritmo de juego (75-70). Tavares tomaba el relevo y con Campazzo, también con ganas de protagonismo, dominaba en los minutos finales a un Unicaja que no parecía creer en la victoria (84-77).

No hubo reacción del equipo malagueño que bajó los brazos ante la intensidad del Madrid, y que le dio completamente la vuelta para seguir sumando los de Scariolo en la Liga Endesa (91-82).