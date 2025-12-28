Salvador Gomar: "Vamos a hacer un congreso para erradicar la violencia en el fútbol valenciano"

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana Salvador Gomar señala que esta entidad está trabajando en organizar un congreso que se celebrará a finales de enero, probablemente, para erradicar la violencia en el fútbol base.

-En primer lugar, respecto a los campos que fueron destruidos por la dana, ¿cuántos están reconstruidos y cuáles queda por reconstruir?

-El 90% de los campos están todos reconstruidos. Solamente faltarían Bugarra, que es un campo que está un poquito más apartado de lo que es la ciudad de València; y El Palleter de Paiporta, que es de la Real Federación Española de Fútbol y que quedó totalmente destruido. Este cuesta un poquito más de arreglar, porque también están dañadas las gradas y otros elementos. Estos dos son los que faltan. El resto están todos ya en funcionamiento. Faltan en algunos, arreglar vestuarios y otras dotaciones, pero muy poquito.

-En apenas algo más de un año, se han recuperado una treintena de instalaciones, ¿no?

-Tras la dana fui a ver unos 37 campos, en todos ellos, había algo dañado pero realmente reconstruidos del todo han sido unos 17, que son los que han tenido que reconstruirse de nuevo.

- ¿Qué les ocurre al campo de Bugarra y al Palleter que impide que esten ya reconstruidos?

-En el caso de Bugarra hay un problema de construcción porque está pegado al río, entonces habría que hacer un muro de contención y tomar unas medidas de seguridad. Por ello, es más complicado. Pero estas medidas, al final se harán y los chavales que juegan ahí pues podrán jugar en su pueblo. Respecto al de la Real Federación Española estuvimos hace dos semanas. Están los trámites para firmar el convenio. El proyecto ya está hecho y yo lo he visto. Y bueno, el objetivo es iniciarlo cuanto antes.

-Entonces digamos que en un año y poco, se puede decir que este Plan Marshall del fútbol valenciano ha sido un éxito...

-Siempre he dicho que el fútbol salvó al fútbol, y bueno, pues este plan es un modelo a seguir. Las entidades privadas son las que las que al final han movido esta masa social. Entre todos hemos conseguido algo que no es usual. Principalmente esta colaboración ha venido del Villarreal CF con la Fundación Trinidad Alfonso; también del Valencia CF junto con la Liga de Fútbol Profesional, y claro la Federación Valenciana de Fútbol, con dos campos, que hemos recuperado. El Osasuna también ha hecho el de Massanassa, en fin, estamos satisfechos.

- En el contexto nacional, cuántas licencias tiene la FFCV y que posición ocupa ?

-El año pasado lo cerramos con 135.000 licencias y con visos de aumentar a 140.000 en esta temporada. En España somos la cuarta territorial: Andalucía, Cataluña, Madrid, -porque metió ya al fútbol sala-, y la Comunitat Valenciana. Esas son las cuatro más grandes. Luego ya casi con 100.000 federados está Galicia.

-¿Y en cuanto a las niñas y las chicas?

-En chicas estamos los terceros de España por encima de Andalucía. Tenemos federadas casi las mismas que ellas; y ahí está el País Vasco que tiene chicas, País Vasco, Cataluña y la valenciana. Tendremos unas 14.000 y pico licencias de femenino entre fútbol y fútbol sala.

-Las selecciones valencianas, -los cadetes, los infantiles, los alevines,...- los propios equipos del Valencia, del Villarreal … siempre están compitiendo al más alto nivel con las otras territoriales y en las principales competiciones internacionales y nacionales. ¿Cuál es el secreto para tener un fútbol valenciano con un nivel más alto cada vez?

-Tanto el fútbol femenino como el fútbol masculino aquí lo cuidamos mucho y los clubes son muy profesionales. En el femenino, nos ceden las jugadoras y sabemos competir muy bien a nivel de territoriales. Hemos quedado campeonas de sub 12 hace muy poco y siempre llegamos a semifinales. Es decir, siempre estamos entre las cuatro mejores territoriales de España.

-Y el nivel de chicos es muy bueno,¿no?

-Buenísimo, porque también cogemos esos clubes profesionales, que han ido fichando jugadores de otras comunidades, y tenemos un nivel, muy, muy bueno. Por ejemplo, aquí en la Sub 14, la Sub 16,... pues ahora mismo estamos clasificados prácticamente para las semifinales del Campeonato de España.

-Y el éxito de ese fútbol base se debe a que cada vez ¿hay mejores entrenadores, cada vez hay mejores instalaciones, cada vez el nivel de exigencia es más elevado?

-Creo que es todo. A ver, la exigencia aquí en cuanto a los entrenadores, es altísima. De hecho a nivel mundial yo creo que tenemos el mayor elenco de entrenadores, todo el mundo está entrenando por ahí en equipos profesionales. Eso hace mucho. Hace que haya mucha ilusión y que se tenga esa preparación. Luego las instalaciones que tenemos en la Comunitat Valenciana, pues son la envidia de muchos sitios. Y luego todos los clubes por supuesto que nos ayudan a confeccionar una buena selección y nosotros desde la Federación lo que intentamos es cuidarlas, cuidarlos y que se diviertan. Eso sí, que cumplan los valores deportivos que tenemos.

-Con vistas a la nueva temporada, ¿en qué novedades está trabajando la FFCV?

-Bueno, esta temporada hemos empezado el fútbol femenino en todas las categorías. Es una buena noticia porque a veces teníamos dificultad. Ya contamos con todas las categorías y eso solo lo pueden decir Madrid y Cataluña, y nosotros. Y luego, como novedad, estamos sensibilizados con el tema de la violencia y entrando el año que viene vamos a hacer un congreso sobre la violencia. Para la erradicación de la violencia. Tenemos también unos protocolos para firmar con el Consejo Superior de Deportes y con el Instituto de Derechos Humanos de aquí de la Comunitat Valenciana. Y bueno, este es nuestro caballo de batalla, más allá de las competiciones, lo que queremos es que se desarrollen con limpieza y con deportividad.

-Será un congreso para erradicar la violencia en el fútbol base, también fuera del campo, en la grada, dice usted...

-Es que las imágenes que nos están viniendo desde principio de temporada, la gran parte de las imágenes son de las gradas, es decir, están los jugadores y el árbitro en el campo y están mirando como están discutiendo. Están discutiendo, insultándose e incluso pegándose padres o aficionados de los equipos. Esto no da buena imagen y eso es lo que queremos. Vamos a coger el toro por los cuernos y erradicarlo, que es imposible del todo, pero bueno, mejorarlo por lo menos.

-¿Y este congreso ya tiene unas fechas concretas?

-Será a finales de enero, todo lo más tarde en febrero. Estamos manejando dos o tres posibles ubicaciones, y la idea es que estén presentes todos los estamentos del fútbol base: entrenadores, jugadores, clubes, árbitros… Se haría una charla y luego mesas redondas con todos los estamentos. Estamos valorando la posibilidad de invitar a padres también. Pero bueno, esto es un poquito más difícil.

-¿El futuro del fútbol será de las chicas o no será?

-Sí, pero no el futuro, ya es una realidad de presente. Mire, ya se está viendo el problema que va a tener el fútbol en unos años y este no es otro que la falta de instalaciones. Cada vez hay más chicas jugando y entonces, claro, hay que meter a más equipos en la misma instalación. Si hay 25 equipos, los 25 tienen que entrenar en el mismo campo de fútbol, chicas y chicos. Por ello, el aumento de licencias en el fútbol femenino, que además es sostenido, puede ocasionar un poco de colapso en las instalaciones.

-¿Entonces hacen falta más campos de fútbol?

-Claro que van a hacer falta. Lo que pasa es que también, por otra parte, pues por las mañanas no están utilizados, entonces es un poquito difícil entroncar la falta de instalaciones con los horarios de los usuarios.

-­El otro día, la federación valenciana mandó a Madrid a 6.300 jugadoras, la mayoría chicas y niñas, para apoyar a la selección en la final femenina de la Nations League, ¿qué valoración hace de esa iniciativa que movilizó a 95 autobuses en concreto?

-A ver, de las 6.300, el 80% aproximadamente eran federadas. El objetivo era, animar a las chicas y las niñas para que que tuvieran mayor ilusión todavía por jugar a fútbol. ¿Cuando yo pregunté si te gusta el fútbol, cuál es tu mayor ilusión? ¿qué es lo que quisieras ver? Las jugadoras nos decían que lo que querían ver era una final. Y digo: pues ahí la tienes. Y eso fue un poco el leitmotiv. Eso sí no sabíamos que iba a ser tanta gente, pero bueno, ya pusimos que no había límite y al final han sido 95 autobuses los que llevamos al Metropolitano, no ha habido ninguna incidencia, se han portado todas como unas campeonas, eh, … En fin, una niña que no ha visto, a lo mejor ni Mestalla, desplazarse a Madrid para ver una final de la Nations League donde juega su selección española, pues fue muy grande, la verdad.

-Hace un año y poquito se presentó usted a las elecciones de la Real Federación, y le derrotó Rafael Louzán, ¿qué opina sobre su gestión al frente del fútbol español?

-En el primer año no se puede valorar. Hay muy corta distancia. Creo que ha hecho cosas muy bien y otras cosas que tiene que mejorar con la ayuda de todos los presidentes de las territoriales. Él se da cuenta y para lo que él cree conveniente, nos pide ayuda y yo estoy para eso, para colaborar y para sumar en la Real Federación Española de Fútbol. Que no nos equivoquemos, es nuestra madre. Hay que hay que estar con ella a muerte, con esta Federación, y en este momento, pues es Rafael presidente, hay que apoyarlo a muerte. Ha venido aquí a Valencia varias veces y el balance es positivo.

-¿Y qué cree que habría que mejorar?

-El tema de las competiciones de fútbol base hay que mejorarlas. De hecho va a haber un congreso en marzo, un congreso de fútbol formativo y eso ha detectado que había algunas carencias. Estamos incidiendo en el fútbol base, en el fútbol sala y en el fútbol femenino. Un poco también para ver cómo estamos situados a nivel nacional y cómo mejorar.

-En algún momento se filtró una posible moción de censura contra Louzán, en la que estaría usted implicado, ¿esa noticia hay que calificarla de bulo ?

-Los periodistas han comentado alguna vez esta cuestión pero yo eso no,... a mí que me dejen en paz. Yo opino que lo que hay que hacer es sumar. Y esto es la Real Federación Española de Fútbol, que es muy serio y se están haciendo las cosas bien. Tenemos que tener todos una línea y esa es la línea de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, defender los intereses de nuestro territorio.Pero además sumarse a la española. Porque en esa suma crecemos todos.

-Con vistas al Mundial 2026, ¿ve usted a España campeona del mundo?

-España hoy en día tendría que ganar el Mundial conforme está en el ranking, pero el fútbol es muy traicionero y yo creo que Luis de la Fuente esto lo sabe ver muy bien. Que te puede tocar Cabo Verde, pero Cabo Verde en un partido te puede empatar. Es decir, que hay que tener los pies en el suelo, hay que seguir trabajando como ha trabajado Luis, que los conoce a todos e ir poquito a poco. Yo creo que en la terna de los campeones estamos y ahora hay que demostrarlo. En el 2026, por supuesto.

-¿Y con vistas al Mundial 2030, por qué tiene que estar el nuevo Mestalla entre las sedes del campeonato?

-Por todo. Por el campo, que será un ‘campazo’; por la ciudad de València, que es la tercera de España. Porque un Mundial sin València, el Mundial 2030 sin València; yo creo que no sería lo mismo. En fin, sé que hay detractores que a lo mejor no quieren el Mundial en València pero son minoritarios. València debería tener un Mundial igual que tuvo en 1982. Igual que se puede afirmar que va a tener y ya tiene tiene el mejor maratón del mundo.

-¿Cómo está viendo la evolución de las obras del Nou Mestalla? Ahora parece que está habiendo un acelerón que apunta a definitivo…

­-Estas cuestiones ya nos las habían comentado. Que a partir de diciembre iba a empezar ya a verse lo que es obra, y todo lo que es la cubierta. Creo que de aquí a verano se va a haber mucha evolución en ese campo, según nos cuentan. Se verá que el estadio va para adelante y se terminará. Han dicho que a mitad de año 2027, estará, y creo que para empezar la temporada 2027/28 estará jugando el Valencia en ese nuevo estadio. Estoy seguro que el Valencia jugará sus partidos en Mestalla ese año.

-Como socio del Valencia CF, que en enero de 2026, cumple 50 años de abonado, ¿qué valoración hace de la gestión de Peter Lim al frente del club ?

-No puedo hacer ninguna valoración porque soy valencianista. Voy al fútbol a ver que gane el Valencia. Otra cuestión es la gestión diaria que yo conozco. Todos los que llevan la gestión diaria lo llevan genial, pero otra cosa es el propietario, el propietario adquirió el club y tiene unas ideas que yo muchas veces no las comparto, pero bueno, es su idea. Pero lo que es la gestión del club, lo que es el llevar el día a día del club, opino que es un club modélico, independientemente de la gestión del propietario, que eso es otra cosa. Ya digo hay cosas que no me gustan, claro que no, claro que no me gusta ver que el Valencia está sufriendo, claro. Me gustaría ver que fichan delanteros, que apuesten por lo deportivo. Pero hoy en día se apuesta con dinero y apostar con dinero para fichar un buen delantero, pues cuesta dinero y no es la intención de Peter Lim, pero él es el propietario, es el que manda.

-¿Tiene alguna información sobre si Peter Lim quiere vender el club?

-La misma que ha trascendido por ahí, que si a mitad del año 2027, que si cuando esté a punto de terminar el campo va a vender el club. No lo sé. No, no tenemos información privilegiada.

-En lo estrictamente deportivo, ¿cómo ve al Valencia, Levante, Villarreal y Elche que son los cuatro equipos que tenemos en la élite ?

-Al Valencia lo veo, por supuesto, más arriba de lo que está. No lo veo sufriendo para salvarse. Creo que se va a sufrir porque estaremos a punto de llegar a la UEFA o esa es mi ilusión. El Elche veo que se va a salvar con solvencia esta temporada. Creo que estará a punto de rascar la UEFA. Por ahí seguro. El Levante lo veo fastidiado pero la afición tiene que ser el Levante mismo, tiene que levantarse y animar; y estar encima para que el Levante al final se pueda salvar. Ahora mismo no lo tiene muy bien. Y al Villarreal yo lo he dicho, lo veo campeón de Liga, que no sé si será luego o no, pero lleva números de campeón de liga y es muy larga la Liga, pero yo lo veo, lo veo, campeón de Liga. El Villarreal ha fichado mucho para la Champions, con lo cual tiene un equipo muy compensado y tiene muchos cambios. Y eso es muchas veces lo que le falta a otros clubes, que no tienen esos cambios para mantener una liga estable y el Villarreal los tiene, entonces por eso yo los veo muy fuertes en ese sentido.

-¿Cómo están las relaciones de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana con las principales instituciones, con la Generalitat, la Diputación, los ayuntamientos?

-Estupenda. La relación es fluida. Vamos, yo con Luis Cervera, ... por ejemplo, pues toda la reconstrucción ha sido gracias a Luis, al tesón de Luis, a la Dirección General de Deportes, que es Conselleria al fin y al cabo. Y nosotros y la Federación que hemos peleado juntos a tope con la Diputación de Valencia, con Vicent Mompó. Tenemos amistad, incluso él es entrenador de fútbol, entonces a él le preocupa mucho todo esto. Yo creo que a nivel general nosotros estamos donde tenemos que estar y donde nos llaman. En muchos sitios colaboramos y estamos. Y la relación es muy buena, muy fluida. Y con los clubes, igual. Yo tengo con los cuatro clubes de Primera, una relación buenísima; igual que con el Castellón que está ahora ya a punto, también está casi en playoff ya de ascenso, también una, una relación buenísima, eh?.

-¿Ahora que Juanfran Pérez Llorca está recién llegado a la Generalitat, que le pediría como presidente del fútbol valenciano ?

-El campo del Bugarra. Que si puede que ayude, ya no económicamente, ojalá económicamente, si puede; pero si no, que ayude en empujar junto con nosotros para que el campo de Bugarra se termine. Por lo demás pues no lo conozco, pero me dicen, que es una persona amable, una persona afable, cercana, que deja trabajar. A partir de ahí, nos va a dejar trabajar seguro y nosotros estamos a disposición de la Generalitat para lo que podamos ayudar y colaborar.