Triunfo en Badalona para seguir mirando hacia arriba (71-84)

El Valencia Basket logró una importante victoria en la cancha del Joventut de Badalona por 71-84 que permite a las taronja dar un paso más en sus aspiraciones por alcanzar lo más alto de la clasificación. En un partido muy serio de las de Rubén Burgos, el Valencia Basket se mostró muy efectivo en ataque con el tridente Araújo-Fiebich-Alexander como principal arma. Especialmente brillante estuvo una Araújo que con 15 puntos y unos excelentes porcentajes de acierto en el tiro (metió 4 de los 5 triples que ensayó), acabó el partido con una valoración de 24 como la mejor del partido.

Con esta victoria el Valencia Basket se resarcía del mal salbor de boca que había dejado la derrota sufrida en la cancha del Spar Girona. Ahora, con la moral alta tras la victoria ante las verdinegras, el Valencia Basket tratará de acabar el año con un nuevo triunfo en casa este martes 30 de diciembre cuando reciba en el Roig Arena (16:00 horas) a uno de sus principales rivales en la Liga F Endesa, el Casademont Zaragoza, un partido que en su día tuvo que aplazarse a causa de la alerta roja por lluvias.

Alima Dembelé asumió el liderazgo ofensivo del Joventut en los primeros compases y permitió a las verdinegras llevar la iniciativa en el arranque del partido, pero el Valencia Basket respondió con rapidez apoyándose en el acierto exterior de Fiebich y, especialmente, de una María Araújo muy inspirada, que con varios triples dio la vuelta al marcador y comenzó a abrir una primera brecha para las taronja al final del primer cuarto. Con el paso de los minutos, el equipo de Rubén Burgos fue creciendo en el partido y, ya en el segundo periodo, consolidó su dominio gracias a un elevado porcentaje de acierto, una circulación de balón fluida y una defensa muy intensa que asfixió el ataque local, obligando al Joventut a jugar posesiones largas y sin encontrar tiros cómodos, lo que permitió a las visitantes mantener una renta sólida al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Valencia Basket salió decidido a sentenciar el encuentro, elevó el ritmo y combinó un ataque muy eficaz con una defensa firme y bien organizada; la inspiración de Araújo, el trabajo constante de Fiebich y Alexander y los problemas de faltas de Dembelé hicieron que la diferencia superara los veinte puntos y dejaran el partido prácticamente resuelto al cierre del tercer cuarto.

En el último periodo, ya con el choque totalmente controlado, las taronja gestionaron la ventaja con madurez, moviendo el balón con paciencia y sin precipitaciones, mientras el Joventut, ya sin opciones reales, trataba de presionar para recortar distancias y maquillaba el marcador en los minutos finales hasta el definitivo 71-84.

Con esta victoria, el equipo taronja da un importante salto adelante en busca de mayores cotas.