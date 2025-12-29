John Robertson, el futbolista "gordo, lento y no lo bastante bueno"

Cuando Brian Clough llegó al banquillo del Nottingham Forest en 1975 se encontró en el vestuario a un futbolista improbable: John Robertson. Era un escocés de 22 años que llevaba en la plantilla cinco temporadas desde que el club de City Ground lo había visto con las selecciones escolares de Escocia. En un tiempo en el que el aspecto de los futbolistas había comenzado a cambiar con la mejora del trabajo físico y el aumento del ritmo en el juego, Robertson parecía haberse quedado en otro tiempo. Clough se encontró a un futbolista de aspecto desaliñado, nada atlético, con ligero sobrepeso y que aún por encima fumaba y pocas veces desperdiciaba la oportunidad de tomarse una pinta de cerveza. Poco podía imaginar en aquel momento el volcánico Clough que John Robertson acabaría por convertirse en el futbolista más importante de su brillante etapa en el Nottingham Forest.

En su biografía el legendario entrenador británico recuerda el encuentro entre ambos y lo sorprendente de lo que vendría después: "Rara vez podría haber habido un atleta profesional de aspecto más inesperado... desaliñado, fuera de forma, desinteresado, una pérdida de tiempo... pero algo me dijo que valía la pena perseverar con él y se convirtió en uno de los mejores jugadores que he visto jamás". Clough, que entendía como pocos el funcionamiento de la mente de un futbolista, sabía perfectamente la clase de tratamiento que necesitaba aquel extremo izquierdo que manejaba con habilidad las dos piernas pero que no acababa de creerse sus auténticas posibilidades. Robertson no respondía al cariño, pero sí al desafío y al orgullo herido. En uno de sus primeros encuentros el entrenador no se anduvo con paños calientes: "Eres gordo, eres lento y no eres lo bastante bueno", le dijo en el vestuario. El entrenador buscó desde el primer momento una reacción que no tardó en producirse. Porque Robertson respondió dando lo mejor de sí, mejorando algunos de sus hábitos y asumiendo cada día mayor protagonismo en el equipo.

El ciclo histórico del Nottingham Forest, que arranca en 1976, coincide también con el inicio de la serie de 246 partidos que de forma consecutiva jugó John Robertson como titular. Ni un solo día Brian Clough y Peter Taylor -su amigo del alma, el que mejor ojo tenía para los futbolistas y que le acompañó en el banquillo desde el comienzo de su carrera- renunciaron a él. Robertson arrancaba desde la izquierda pero su facilidad para utilizar ambas piernas le permitían aparecer por cualquier zona del campo ya fuese para encontrar a un compañero o para probar fortuna con el buen disparo que tenía. Clough le dio libertad absoluta y aunque al Forest se fueron incorporando futbolistas de prestigio como Peter Shilton o Trevor Francis, el único absolutamente imprescindible era Robertson. El escocés estuvo en todas las grandes conquistas del Forest. Vivió el ascenso de 1977 a Primera División (Clough los cogió en la segunda categoría), el extraordinario título de Liga de 1978, la victoria en la Copa de la Liga de ese mismo año (gracias a un gol de penalti transformado por él mismo ante el Liverpool) y la victoria en la final de la Copa de Europa de 1979. Ese día un centro suyo acabó en la cabeza de Trevor Francis para darle al club de Nottingham el entorchado europeo.

Pero no se quedó ahí la cosa. Un año después llegó seguramente su momento más icónico. El Forest volvió a la final de la Copa de Europa en 1980 donde se encontró en el Santiago Bernabéu al Hamburgo de Kevin Keegan. En el minuto veinte de partido Robertson recibió un balón en la banda izquierda, bien defendido. Arrancó en diagonal, dejó atrás a su marcador, buscó un compañero con el que tirar una pared y desde la frontal del área colocó un remate potente y raso que se coló junto al palo izquierdo de la portería defendida por Rudi Kargus. Se cumplía así la profecía lanzada el día antes por Brian Clough, quien tras ser cuestionado por la importancia que Manfred Kaltz, histórica lateral de la selección alemana, podría tener en el partido lanzó una de sus bromas que en el fondo era toda una advertencia: "Tenemos a un tipo gordito que lo dejará patas arriba. Un extremo izquierdo muy talentoso, muy habilidoso e increíble". Y así fue. John Robertson le dio la Copa de Europa al Forest y otra vez había vuelto a ser decisivo en uno de esos partidos que miden a los futbolistas. Para él la felicidad de aquel día solo fue comparable al día en que con la selección de Escocia -disputó dos Mundiales con ella- consiguió ganar 0-1 a Inglaterra en Wembley gracias a un gol de penalti que él se encargó de anotar: "El mejor gol de todos los tiempos", llegó a definirlo.

Ya eran los días en los que quedaba lejos la desconfianza de los primeros días y Clough ya no se cortaba a la hora de elogiar en público a su jugador fetiche. En su biografía el entrenador británico explica de forma precisa aquella contradicción que a veces había entre su aspecto como futbolista y su peso en el juego: "Si un día me sentía un poco fuera de tono, me sentaba a su lado. En comparación, yo era un completo Errol Flynn. Pero si le daban una pelota y un metro de césped, era un artista, el Picasso de nuestro deporte". En cierto momento Martin O'Neill, compañero en el Forest, respondió a una diatriba de Clough en el descanso cuestionando por qué Robertson siempre se libraba de las críticas a pesar de sus errores. "Porque, joven, ese chico es un genio", replicó Clough.

Curiosamente John Robertson estaría en otro episodio muy especial en la carrera y la vida de Brian Clough. El entrenador comenzó a distanciarse de su segundo, Peter Taylor, a raíz de la publicación de la autobiografía de éste. En 1982 ambos decidieron separar sus caminos; Taylor se marchó de Nottingham y aceptó una propuesta para ponerse al frente del Derby Country. Meses después aprovechó que las negociaciones del Forest para renovar a John Robertson estaban paralizadas porque el futbolista venía de una grave lesión de rodilla y le hizo una propuesta de tres temporadas. De forma sorprendente el extremo aceptó la oferta y abandonó City Ground. Brian Clough nunca se lo perdonó a Peter Taylor que se murió en 1990 de un infarto sin haberse reconciliado con quien había sido casi su hermano.

Robertson estuvo dos años en el Derby y luego volvió al Nottingham Forest para tener una última temporada al lado de Clough. Ya no estaba para grandes cosas. Las lesiones y el tiempo se habían llevado parte de su magia y en 1986 decidió que era el momento de despedirse del futbolista que fue. Luego unió sus pasos a los de su excompañero Martin O’Neill a quien acompañó como asistente en los diferentes banquillos por los que fue pasando. No fueron pocos los futbolistas (sobre todo en su larga etapa en el Celtic de Glasgow) que no entendían las razones por las que era imposible quitarle la pelota en los entrenamientos a ese segundo entrenador algo entrado en kilos.

Esta semana, con solo setenta y dos años, John Robertson falleció después de una larga enfermedad que es como se llama al cáncer cuando no se quiere utilizar esta palabra. Y por eso este fin de semana el silencio se hizo en el City Ground para recordar alfutbolista improbable que les hizo reinar en Europa en aquellos dos años que no alcanzaban ni a soñar.