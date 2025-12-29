Luís Castro dirige su primer entrenamiento con el Levante

El técnico portugués Luís Castro dirigió este lunes en la ciudad deportiva de Buñol la primera sesión de entrenamiento al frente del Levante. El preparador luso, cuya contratación fue anunciada el pasado 20 de diciembre, aterrizó en el aeropuerto de Manises el pasado sábado junto a su cuerpo técnico y este lunes conoció a sus nuevos futbolistas.

Para este primer día de trabajo el nuevo entrenador del Levante no pudo contar con el camerunés Etta Eyong, que está en la Copa África, ni con los lesionados Elgezabal y Brugué.

La primera sesión de trabajo del Levante tras la vuelta de las vacaciones arrancó con un minuto de silencio en memoria de Delia Bullido, fallecida el sábado por un cáncer y que había trabajado en el departamento de comunicación del club durante 25 años.

Un exigente mes de enero

El nuevo entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, afronta su estreno en el banquillo levantinista con un exigente mes de enero, en el que tendrá cuatro partidos y en uno de ellos visitará el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid.

El entrenador luso llega a un Levante colista, con diez puntos y a seis de la zona de permanencia, aunque tiene un partido menos que sus rivales por el aplazamiento del choque ante el Villarreal por la alerta roja por fuertes lluvias. El primer partido de Castro es el domingo 4 de enero en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, que ahora mismo lleva 20 puntos y en su estadio ha logrado tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

El estreno del portugués en el Ciutat de València será el 11 de enero ante el Espanyol, que es una de las revelaciones de la temporada y ocupa la quinta plaza con 33 puntos. En ese encuentro el Levante buscará su primera victoria del curso en su estadio.

La cita para el duelo ante el Real Madrid a domicilio ya está fijada para el 17 de enero y el Levante cerrará el mes de enero ante el Elche en un partido cuyo horario todavía no está confirmado por LaLiga.

Posibilidad de un quinto partido

Podría disputar un quinto partido en enero si el duelo ante el Atlético de Madrid en el Ciutat de València queda programado para el viernes 30 o el sábado 31 de enero.