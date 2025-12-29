Louzán: "Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca"

Se acaba de cumplir un año de la subida a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del gallego Rafael Louzán. El 16 de diciembre de 2024 y anoche pasó por los micrófonos de Radio Estadio, de Onda Cero, para repasar su primer año en el cargo. "Es un año para sentirse contentos aunque habrá personas que verán que se podrían haber hecho otras cosas. Este es el camino. Era necesario tener tranquilidad. No ha sido un año con sobresaltos y fuera de lo normal. Creo que hemos llevado la hoja de ruta que estaba prevista, donde hubiera paz, armonía y trabajo coordinado con todos los actores del fútbol. Todos estamos sentados en la misma mesa", afirmaba.

Finalissima el 27 de marzo

Louzán confirmó la disputa de la Finalissima entre Argentina y España el próximo 27 de marzo, un torneo que ha costado sacarlo adelante: "Tardamos un poco más de lo previsto en decidir porque no queríamos desplazarnos muy lejos, también por los intereses económicos que tenemos que defenderlos. Ha sido un muy buen acuerdo para la Federación Española de Fútbol". Además, confirmó que "habrá dos partidos de la selección antes del Mundial, trabajaremos para que uno sea en España y otro ya en Estados Unidos".

Sin embargo, el gran evento en la agenda de Louzán es la organización del Mundial de 2030 junto a Marruecos y Portugal: "España tiene mucha ilusión puesta en ese evento y nunca ha fallado a la hora de organizar grandes eventos. Hay que ver cuáles son las sedes finales que en España están previstas 11". Sobre la decisión de la sede de la final, el gallego apuntó que "las tres sedes que aparecen ahora mismo son el Santiago Bernabéu, Camp Nou y el estadio de Casablanca y España tiene el 55% de la organización de ese Mundial, sería lo normal. No sería explicable que España no fuera la organizadora de esa final. En ese sentido estamos tranquilos".

Copa del Rey

Louzán confirmó que habrá un cambio de fechas en la final de Copa, que tiene prevista su celebración en el Estadio La Cartuja el 25 de abril, coincidiendo con la celebración de la Feria de Abril de Sevilla y el Gran Premio de Moto GP de Jerez: "Ahora el Real Betis juega ahí y son circunstancias que hay que sortear. Pero está claro que la fecha se va a cambiar y un adelanto sería lo más lógico", declaró.

Y terminó mandando un mensaje de confianza para el colectivo arbitral, muy criticado en los últimos tiempos por clubes y aficionados: "Tienen una difícil labor, hay que entender que el árbitro es un deportista, un ser humano que se puede equivocar al igual que lo hace un jugador. Tenemos un buen nivel en el arbitraje español".