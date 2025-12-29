El Valencia Basket quiere poner el broche a 2025

Valencia Basket quiere poner el broche de oro a 2025 con un nuevo triunfo en el Roig Arena, donde cuenta por victorias todos sus encuentros (con público, ya que cayó ante el Happoel en el partido a puerta cerrada). Los de Pedro Martínez cierran este martes la primera vuelta de la EuroLeague recibiendo por primera vez en el nuevo recinto al Partizan Mozzart Bet Belgrade (martes 30, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 19 de la máxima competición continental.

El equipo taronja jugará su partido 71 del año natural contando de nuevo con el apoyo de su público, que fue decisivo en la remontada del domingo, para intentar mantener su racha de resultados como local y buscar un pleno en su serie de tres partidos consecutivos en casa. No se lo pondrá sencillo un rival que ha reforzado con el tirador Cameron Payne una plantilla formada por excelentes jugadores y que desde el cambio de entrenador ha apostado por un juego con más ritmo y ha agudizado una tendencia que le convierte en el equipo de la Euroliga que más porcentaje de sus puntos obtiene con lanzamientos de dos puntos. Para frenar esa acumulación de talento del rival, Valencia Basket necesitará encontrar la versión defensiva que ha mostrado en sus últimos partidos como local en Euroliga (0,99 puntos encajados por posesión en sus últimos siete triunfos en casa). El entrenador Pedro Martínez contará para este partido con su plantilla al completo con la única duda de la participación de Sergio De Larrea, que causó baja en el partido del domingo por unas molestias en el gemelo. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la EuroLeague con un balance de 12-6.

El Partizan Mozzart Bet Belgrade visita por primera vez el Roig Arena en un momento en el que tras encadenar dos triunfos después de la dimisión de Zeljko Obradovic, ha sumado tres derrotas consecutivas que le colocan en la 18ª posición con un balance de 6-12. Ese último partido de EuroLeague supuso el estreno del extaronja Joan Peñarroya en el primer asiento del banquillo blanquinegro, que en su primer partido en Liga Adriática consiguió un sólido triunfo ante el Split por 110-74. En esos dos partidos el máximo anotador fue la última incorporación del Partizan, el base norteamericano Cameron Payne, que ha anotado seis triples de media con un 66% de acierto en sus dos partidos como blanquinegro. A las lesiones de larga duración de Carlik Jones, Aleksej Pokusevski y Mario Nakic se une para este partido la baja por lesión del exterior Shake Milton.

La exigencia de la Euroliga

Pedro Martínez señalaba en la previa del partido que la Euroliga "es una competición tremendamente exigente. Vamos bien, pero todos los partidos nos está costando mucho sacarlos y mañana no creo que vaya a ser diferente. Partizan es un equipo con un roster impresionante. Los nombres de los jugadores que tienen, qué buenos que son, evidentemente no están haciendo a día de hoy una buena temporada, pero yo estoy absolutamente seguro de que con Joan Peñarroya van a cambiar la dinámica y que van a mejorar. Y esperemos que no sea mañana cuando empiecen, pero si no es mañana va a ser pronto porque tiene muchísima calidad y seguro que Joan va a tocar las teclas adecuadas para que cambien. Todas las luces de alarma encendidas, un poco por las dificultades que tuvimos para sacar nuestro partido de ayer y porque Partizan tiene jugadores muy tops de la Euroliga. Este roster empezó la temporada con el objetivo de ser un candidato de Final Four y evidentemente no les están yendo las cosas bien, pero están tomando las medidas adecuadas para cambiar la dinámica y nosotros tenemos que estar preparados para todas las dificultades. Se vio ayer que somos un muy buen equipo pero que para sacar los partidos adelante necesitamos estar al cien por cien. Que el ochenta no nos vale, el noventa tampoco, pero que cuando nos ponemos al cien por cien somos muy competitivos contra todos y ese es un poco el objetivo a conseguir”.

Por su parte, el escolta Brancou Badio comentaba que “nosotros no podemos pensar que va a ser un partido cómodo o fácil por el hecho de que están pasando por un mal momento. Debemos respetarles mucho, tienen muchísima calidad. Tenemos que seguir con nuestra dinámica y meternos en la cabeza que tenemos que competir al máximo para poder ganar”.

Tercer partido seguido en casa para cerrar el 2025

El conjunto taronja afrontará el tercer partido consecutivo como local para cerrar el año natural en el Roig Arena. En el primero de esos choques se llevó el triunfo por 91-81 al imponerse al Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz en la jornada 18 de la EuroLeague y ayer domingo remontó para ganar al MoraBanc Andorra por 84-79 en un encuentro de la jornada 12 de la Liga Endesa. Este partido no será la única cita semanal con nuestra afición en el Roig Arena. Dentro de una nueva semana de tres partidos, los hombres de Pedro Martínez abrirán el 2026 en la pista del Surne Bilbao Basket (viernes 2 de enero, 18:00 horas, jornada 13 Liga Endesa) y cerrarán la semana recibiendo al Baxi Manresa en partido de la jornada 14 de la Liga Endesa el domingo 4 de enero a las 19:00 horas.

Cuarta visita del Partizan a Valencia

El encuentro de la noche del martes será la cuarta vez que estos dos equipos se enfrenten en partido oficial en nuestra pista, la primera ocasión en la que se midan en el Roig Arena. En el balance general, el equipo taronja se llevó el triunfo en las dos primeras temporadas en las que se cruzaron, tanto en la EuroCup 2018-19 como en la Euroliga 2022-23. Sin embargo, en la última campaña en la que se vieron las caras, el equipo serbio sacó el triunfo en los dos partidos, tanto en Belgrado como en su última visita a la Fonteta, en la que se impusieron por 67-72 con 13 puntos y 9 rebotes para 25 de valoración de Kevin Punter.

EuroCup 2018-19. Fase de grupos. Valencia Basket 79- Partizan 71

Euroliga 2022-23. Liga Regular. Valencia Basket 89- Partizan 81

Euroliga 2023-24. Liga Regular. Valencia Basket 67- Partizan 72