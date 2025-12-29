El Valencia BC femenino quiere prologar las sensaciones recuperadas

Valencia Basket vuelve al Roig Arena después de tres viajes consecutivos para recibir a Casademont Zaragoza y recuperar así la J11 de la LF Endesa (martes 30 de diciembre, 16:00h, Roig Arena, Teledeporte y À Punt Web). El conjunto taronja ya recuperó sensaciones en competición nacional el pasado domingo ante Joventut Badalona y ahora busca alargarlas venciendo al colíder de la LF Endesa en el último partido de 2025. Una difícil empresa teniendo en cuenta que el equipo mantiene las bajas de Leticia Romero y Raquel Carrera.

Burgos: “Preparadas para esta sesión que tenemos de día entre partidos. Rescatar un poco la preparación que teníamos, ya que el partido es el aplazado, cancelado por las lluvias, fue a última hora y con algunos ajustes de los últimos enfrentamientos y del último partido especialmente que ha disputado Zaragoza. Adaptadas a nuestra realidad actual ahora mismo con las bajas en el roster, tratando de sacar el mejor rendimiento y a prepararnos para volver al Roig Arena después de tres partidos seguidos fuera de casa, creo que estar frente a nuestra afición volverá a ser un motivo extra de motivación y de confianza en nuestras posibilidades”.

Rubén Burgos no podrá contar con dos de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Raquel Carrera se perderá los próximos partidos para recuperar los problemas en su rodilla izquierda. Por su parte, Leticia Romero tampoco estará disponible por una lesión muscular en el sóleo que le impedirá participar en los próximos partidos, pendiente de evolución. La reciente incorporación Yvonne Anderson todavía no se ha unido al equipo, por lo que tampoco será de la partida. El resto de las jugadoras profesionales están disponibles.

El conjunto taronja lleva 27 partidos disputados ante Casademont Zaragoza. Están repartidos entre 10 en fase regular de la LF Endesa, 6 en playoffs de liga, 3 en Copa de la Reina, 3 en Supercopa y 5 en EuroLeague Women. Esto supone que el equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes de Valencia Basket. El balance global es de 21-6 para las taronja.

Si nos ceñimos a los partidos en Valencia se han disputado un total de 12 partidos. Hasta el martes todos se habían saldado con triunfo para el equipo taronja: 8 en LF Endesa, 2 en EuroLeague Women y 1 en Copa de la Reina. Sin embargo, el pasado martes en competición continental el equipo aragonés rompió la dinámica y ganó en el Roig Arena. De las victorias locales el triunfo más abultado fue en semifinales de LF Endesa de la temporada 2022-23 con un +44 gracias al 93-49 y el más ajustado fue ese mismo año en fase regular con un +5 con un 63-58. Si nos ceñimos a los resultados recientes, Casademont Zaragoza lleva dos victorias seguidas con la final de Supercopa y el partido de EuroLeague Women.

Nuevo reencuentro con Nadia Fingall y Merritt Hempe

Este martes habrá un nuevo reencuentro en el Roig Arena con Nadia Fingall, que finalizó su etapa en el club el pasado verano y que ahora lleva la camiseta de Casademont Zaragoza. Una jugadora que en dos años se ganó a la afición taronja. En la temporada 23-24 formó parte del histórico triplete y se llevó el MVP en la final de la LF Endesa, y en la 24-25 obtruvo un doblete que también quedará en el recuerdo. Su palmarés taronja lo componen un total de 5 títulos de los 9 que ha levantado el equipo femenino con 2 LF Endesa (2024 y 2025), 2 Supercopas (2023 y 2024) y 1 Copa de la Reina (2024). Además, se metió en el Top 10 de jugadoras con más partidos en el Club, con un total de 107 choques con la camiseta taronja. Además, quedó como 7ª en rebotes (547), 12ª en puntos (852) y 7ª en tapones (39). Por su parte, también habrá un nuevo reencuentro con Merritt Hempe, que desde la pasada temporada está en el club aragonés y que pasó por Valencia Basket en la campaña 23-24, que fue histórica por el mencionado triplete.