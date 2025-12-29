Valencia CF, entre el milagro y la miseria

A un paso del precipicio.El Valencia cierra el año con un punto sobre el descenso. Su posición en la tabla marca la zona de salvación. Por debajo, el infierno. A la hora de hacer balance y recordar lo acontecido en 2025, se llega a una triste conclusión: el club de Mestalla no despega, continúa atascado, y sigue condenado a luchar por escapar de la cola. Tras el milagro producido por la llegada de Corberán hace un año, el Valencia ha vuelto a su lugar natural en este período de miseria permanente por obra y gracia de Meriton. Algunos golpes de efecto programados en verano hicieron creer que se daba un paso al frente y que se iba a mejorar en este ejercicio. Error. Muchos incautos tragaron. Los hechos son elocuentes. Otra vez toca pelear para evitar el hundimiento. Los valencianistas se han pasado casi un tercio del año entre los tres últimos de la clasificación. Un dato contundente y revelador.

En las manos de Corberán. La prodigiosa reacción de la segunda vuelta de la pasada campaña, alimenta cierta esperanza de cara a lo que nos aguarda en 2026. El Valencia se ha especializado en reaccionar cuando está con el agua al cuello. Ya sucedió con Baraja hace tres ejercicios. Entonces, remontó el vuelo a pesar de los presagios que invitaban al pesimismo. El riesgo de descenso se mantuvo hasta la última jornada del campeonato, aunque con un porcentaje mínimo en el partido final. Le toca de nuevo al entrenador de Cheste pilotar la remontada. Corberán se sabe respaldado por el accionista mayoritario. De hecho, el entrenador goza de un poder que nunca tuvo su antecesor. La presencia de Gourlay refuerza su papel en el organigrama de una entidad que sobrevive desde la improvisación. La parcela deportiva le compete, aunque condicionada por las restricciones económicas impuestas desde Singapur. El mercado de invierno que arranca en breve será crucial.

La grada que resiste. Mestalla ha mutado en un escenario impensable en otros tiempos. Se ha pasado de la exigencia a la resignación, de la ambición a la resistencia. Asumida la cruda realidad, el valencianismo ya sabe que aquellos sueños de gloria vividos en otras épocas pertenecen al baúl de los recuerdos. El futuro inmediato estará condicionado por la penuria. Lim te lo garantiza. Las actuales aspiraciones se reducen a evitar el sufrimiento por la permanencia y a no hacer el ridículo cuando se enfrente con aquellos que antes eran sus rivales directos. La Copa aparece como la única esperanza. Esta patética decadencia no arredra a una afición que ha decidido aguantar el chaparrón estoicamente. Al inevitable relevo generacional, se añade un profundo cambio en los hábitos de los asistentes. Hay quienes prefieren engañarse y escudarse en todo tipo de teorías para justificar lo injustificable. Están en su derecho. Como en el cuento del traje nuevo del emperador, solo hay una verdad, por dura que sea de aceptar.

El desvarío de los pilares. En paralelo a la triste situación que vive la entidad, en contraste con su penoso día a día, sigue adelante el demencial plan de poner en marcha un estadio que arrastrará al Valencia de por vida a un escenario de mediocridad. Todo ello envuelto con el atractivo papel propagandístico correspondiente. Mientras desde el club se esfuerzan en promover estas campañas de imagen interesadas, la respuesta popular es de máxima indiferencia y desconfianza. Se recurre a la política de hechos consumados con el apoyo financiero de fondos externos para sufragar el despropósito hasta dónde se pueda. La deriva viene acompañada por datos inquietantes: se han hecho oficiales los ingresos por derechos audiovisuales, que en el caso del Valencia, muestran una imparable tendencia a la baja. La valoración de la plantilla es la peor del siglo XXI. Así que, a falta de un plantel competitivo y de un equipo poderoso, habrá que conformarse con disfrutar de los majestuosos pilares del futuro mausoleo.