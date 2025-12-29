Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia se entrena en Mestalla con bajas y ante miles de aficionados

Cerca de 5.000 valencianistas acudieron al estadio para la jornada de puertas abiertas, aunque no pudieron ver a Tárrega ni Pepelu por culpa de la gripe

Búscate en las gradas de Mestalla durante el entrenamiento del Valencia CF

Búscate en las gradas de Mestalla durante el entrenamiento del Valencia CF / F. Calabuig

Javier Bengoa

Valencia

Cerca de 5.000 aficionados acudieron este lunes a Mestalla para arropar a sus jugadores en una especial sesión de entrenamiento a puerta abierta. Con el encuentro ante el Celta de Vigo citado para el sábado a las 14 horas, los de Corberán han querido brindar una jornada a todos los valencianistas a los que no les ha importado la lluvia con tal de ver a sus ídolos. El técnico, como sus pupilos, fueron aplaudidos por los presentes.

Javi Guerra, saliendo del túnel de Mestalla en el entrenamiento a puertas abiertas

Javi Guerra, saliendo del túnel de Mestalla en el entrenamiento a puertas abiertas / F. Calabuig

Tárrega y Pepelu, con gripe

En la sesión preparatoria han estado ausentes el lesionado Dimitrievski (ha acudido a Paterna) y los renqueantes Tárrega y Pepelu, ambos con gripe. La buena noticia llega de la mano de Cömert, que se ha podido ejercitar con normalidad junto al resto de sus compañeros.

