El Valencia se entrena en Mestalla con bajas y ante miles de aficionados

Cerca de 5.000 aficionados acudieron este lunes a Mestalla para arropar a sus jugadores en una especial sesión de entrenamiento a puerta abierta. Con el encuentro ante el Celta de Vigo citado para el sábado a las 14 horas, los de Corberán han querido brindar una jornada a todos los valencianistas a los que no les ha importado la lluvia con tal de ver a sus ídolos. El técnico, como sus pupilos, fueron aplaudidos por los presentes.

Javi Guerra, saliendo del túnel de Mestalla en el entrenamiento a puertas abiertas / F. Calabuig

Tárrega y Pepelu, con gripe

En la sesión preparatoria han estado ausentes el lesionado Dimitrievski (ha acudido a Paterna) y los renqueantes Tárrega y Pepelu, ambos con gripe. La buena noticia llega de la mano de Cömert, que se ha podido ejercitar con normalidad junto al resto de sus compañeros.