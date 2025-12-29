El Valencia se entrena en Mestalla con bajas y ante miles de aficionados
Cerca de 5.000 valencianistas acudieron al estadio para la jornada de puertas abiertas, aunque no pudieron ver a Tárrega ni Pepelu por culpa de la gripe
Javier Bengoa
Cerca de 5.000 aficionados acudieron este lunes a Mestalla para arropar a sus jugadores en una especial sesión de entrenamiento a puerta abierta. Con el encuentro ante el Celta de Vigo citado para el sábado a las 14 horas, los de Corberán han querido brindar una jornada a todos los valencianistas a los que no les ha importado la lluvia con tal de ver a sus ídolos. El técnico, como sus pupilos, fueron aplaudidos por los presentes.
Tárrega y Pepelu, con gripe
En la sesión preparatoria han estado ausentes el lesionado Dimitrievski (ha acudido a Paterna) y los renqueantes Tárrega y Pepelu, ambos con gripe. La buena noticia llega de la mano de Cömert, que se ha podido ejercitar con normalidad junto al resto de sus compañeros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas