Vitamina emocional para alejarse del descenso

Vitaminas contra la crisis deportiva, el frío y la gripe. La afición del Valencia arropó este lunes al equipo en Mestalla en una sesión a puertas abiertas. Unas seis mil personas asistieron al entrenamiento preparatorio de cara al partido de Liga, el primero de 2026, ante el Celta de Vigo el próximo sábado en el estadio de Balaídos.

Desde casi una hora antes los aficionados, en gran parte niños y jóvenes, hacían cola para entrar en el estadio de Mestalla. A pesar de la fina lluvia que todavía caía del temporal del fin de semana, los seis mil valencianistas coparon la tribuna baja para ver a sus ídolos de cerca. También para pedir refuerzos en el mercado de invierno.

En el entrenamiento no participaron el defensa César Tárrega ni el centrocampista Pepelu, aquejados de una gripe, así como el portero Stole Dimitrievski, que sigue de baja por sus problemas musculares. Además, algunos de los futbolistas que sí saltaron al césped también arrastraban algunas décimas de fiebre a causa de la gripe.Por contra, la buena noticia del entrenamiento fue el retorno del central suizo Eray Cömert, recuperado de sus problemas físicos, que completó la primera parte de la sesión junto a sus compañeros.

Gayà: "Esperamos un mejor año"

Antes de que los jugadores iniciarán los ejercicios de entrenamiento, el capitán José Luis Gayà quizo lanzar un mensaje a los aficionados congregados: “Siempre que hacemos entrenamiento a puerta abierta la gente ha respondido, como siempre. De cara a este año, a intentar comenzar con una victoria contra el RC Celta de Vigo y esperamos tener un mejor año y regalarle victorias a la afición, que siempre está con nosotros y se lo merece y vamos a luchar para que así sea”, afirmó el de Pedreguer.

Búscate en las gradas de Mestalla durante el entrenamiento del Valencia CF /

Una vez finalizada la sesión, el entrenador Carlos Corberán, se dirigió con un micrófono desde el centro del campos a los seguidores a los que señaló: "nos pone muy felices y es una alegría ver ese sentimiento por el Valencia. Para nosotros, de corazón, sois lo mejor que tenemos, sois el motivo por el que luchamos y ojalá en este nuevo año podamos daros las alegrías que todos sabemos que merecéis". También los jugadores se acercaron a las gradas a firmar autógrafos, hacerse fotografías y repartir balones a los seguidores.

Exigente mes de enero

Y es que el ánimo de la afición seguro que sirve de incentivo para una plantilla que arranca 2026 en el puesto número 17, con un solo punto por encima del descenso que marca el Girona. En este sentido, el Valencia encara un mes de enero, en los que se juega sus opciones de alejarse de la zona más caliente de la clasificación.

Así, el conjunto que dirige Corberán se enfrentará en el campeonato de Liga a cuatro rivales que transitan por la zona medio-alta de la clasificación y tiene ante sí el reto de obtener en alguno de sus dos desplazamientos su primer triunfo liguero a domicilio de la temporada.

Copete lanza un balón a la grada este lunes / F. Calabuig

Así, en su primer partido del año visitará el día 3 de enero a un Celta de Vigo en clara trayectoria ascendente y que ocupa la séptima plaza. Una semana después recibirá en Mestalla la visita del Elche, en un duelo regional ante un equipo que, pese a su buen rendimiento en su regreso a la máxima categoría, todavía no ha ganado como visitante y solo ha sumado tres empates lejos del Martínez Valero. Tras este encuentro, entre los días 13 y 15, el Valencia jugará los octavos de final de la Copa del Rey ante un rival todavía por conocer y cuyo sorteo se celebrará el 7 de eneros, y el día 18 visitará al Getafe, rival que ahora mismo ocupa la undécima plaza y que le supera en cuatro puntos. Para cerrar el mes, el equipo valencianista recibirá en Mestalla la visita del equipo revelación del campeonato, el Espanyol, que ahora mismo es quinto en la clasificación.