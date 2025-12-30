Corona rompe su silencio: "En absoluto fue dura mi salida del Valencia CF"

Miguel Ángel Corona puso fin hace unos meses a su longeva y poco prolífica estancia en el Valencia CF al frente de la estructura deportiva. El talaverano, que pasó un lustro en los despachos de Mestalla, los mismos en los que el club pasó de ser un equipo que jugaba la UEFA Champions League a luchar por eludir el descenso a Segunda División.

El exdirector deportivo pasó años ascendiendo en el club mientras sus fichajes no dieron un solo euro de plusvalía a las arcas de la entidad y no fue hasta la llegada de Ron Gourlay que su papel se tornó secundario. Antes de llegar al mercado de invierno se dio la opción de irse a Grecia, dando paso a la estructura deportiva que el escocés quería montar en Mestalla y poniendo punto y final a la presencia del exjugador del Almería en las oficinas del club valencianista.

Su salida de Mestalla

Ya en Grecia, dónde ejerce como 'Technical Director' de Panathinaikos, ha concedido una entrevista a Diario de Almería en la que ha hablado por encima de su salida del club valencianista, del que afirma que no fue complicado salir: "En absoluto. Tuve la suerte de encontrar amabilidad y calor en mis compañeros de trabajo y la estructura del club. He dejado muchísimos amigos y buenas relaciones. Fue cordial y amigable, nada duro", señalaba el talaverano.

Corona también fue preguntado por la exigencia de la afición del Valencia, hacia la que tuvo buenas palabras: "Es una afición exigente porque el club es muy grande. Es un grandísimo club y, por tanto, a sus aficionados les gusta ver ganar mucho a su equipo. Fueron cinco años maravillosos y estoy muy orgulloso de haber formado parte del Valencia y de haber dado lo mejor de mí", expuso.

Carmelo del Pozo con Miguel Ángel Corona / JM LOPEZ

Palabras hacia Rafa Benítez

En Grecia trabaja con una ilustre figura de la historia del Valencia CF y que goza del cariño del valencianismo, Rafa Benítez, que dirige al cuadro heleno y sobre el que Corona se deshizo en elogios: "Él concretó su llegada veinte o treinta días antes que yo. Está de más hablar de su currículum porque es un entrenador que ha ganado en todos los países que ha estado y viene con esa idea y objetivo. Para todos es un placer contar con su sabiduría y experiencia", señaló.