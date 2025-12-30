Un imperial Valencia Basket se coloca líder de la Euroliga (86-73)

El Valencia Basket doblegó este martes al mejorado Partizan de Belgrado de Joan Peñarroya, que le llevó a remolque casi tres cuartos pero al que finalmente desbordó en el último parcial de la mano del talentoso Darius Thompson y de su hambre por el rebote ofensivo, para cerrar 2025 y la primera vuelta en lo más alto de la Euroliga.

Duro y concentrado para doblegar a un rival que supo jugar coral de la mano de Nick Calathes y directo sin él, el conjunto 'taronja' cerró una brillante primera vuelta. Su balance de 13 triunfos en 19 partidos es el mejor de la competición junto con el del Hapoel Tel Aviv, el único que le ha ganado en su casa, y a la espera de ver si se les une este miércoles el Panathiniakos

Valencia Basket-Partizan de Peñarroya. / Francisco Calabuig

Pese al lastre de sus tres últimas derrotas, arrancó el Partizan con una pegajosa defensa que hizo dudar al Valencia y decidido a explotar en ataque el buen físico de su quinteto inicial sin recurrir apenas a la circulación. Comandado por el certero Sterling Brown, el equipo serbio acertó en sus primeros siete tiros para firmar un 6-17 de salida en apenas cinco minutos.

La entrada de Omari Moore dio mordiente al Valencia y la de Neal Sako, pese a sus problemas para anotar, aportó energía cerca de ambas canastas. Con esos dos ingredientes, los locales se metieron en el partido y un par de fogonazos de Thompson acabaron de encender su mecha, aunque no le dio a los locales para ponerse por delante.

La presencia de Calathes transformó los ataques serbios. El griego hizo correr la pelota de una esquina a otra y la defensa 'taronja' sufrió yendo detrás de ella sin poder interceptarla. Cuando el Valencia se abrió para ocupar más pista, el base abrió otra vía de agua por el centro y los visitantes consiguieron mantenerse arriba (29-35, m.16).

Su regreso al banquillo a coger aire tras siete minutos en la pista dejó huérfano al Partizan y en menos de un minuto, los locales, de la mano de Papi Badio y Matt Costello, empataron con un par de triples. Trató Peñarroya de frenar esa dinámica con un tiempo muerto y un juego mucho más directo que alimentó a Isaac Bonga y lo consiguió.

Valencia Basket-Partizan de Peñarroya. / Francisco Calabuig

Sorprendido por la reacción de un rival al que veía desbordado, el Valencia se tuvo que contentar con llegar al descanso con el marcador empatado (43-43, m.20).

Tras el descanso, Peñarroya reservó de nuevo a Calathes y Bonga aguantó a los serbios en un intercambio de canastas en el un par de nuevos aciertos desde fuera de Badio y Costello no bastaron al Valencia.

Los locales siguieron a lo suyo. Subieron la tensión defensiva y con la mejor versión de la temporada de Sako mantuvieron el control del rebote en su canasta y pelearon por los rechaces en la contraria. Dos triples de Darius Thompson en los últimos compases del tercer cuarto premiaron la tenacidad 'taronja' y giraron el partido (65-63, m.30).

De nuevo pudo caerse el equipo de Belgrado y otra vez aguantó el tipo, para satisfacción de los más de trescientos seguidores que le acompañaron pero ya esta vez a remolque. Aún así la brecha tras la dimisión irrevocable de Zeljko Obradovic parece empezar a cerrarse.

Con el choque ajustado, el Partizan encadenó una falta de Jabari Parker con una antideportiva de Cameron Paine, su último fichaje, y se perdió en las protestas (75-68, m.36).

El Valencia supo sacar partido a su hambre por el rebote ofensivo y tres triples de Nate Reuvers, Jaime Pradilla y Badio acabaron con la resistencia serbia y firmaron la séptima victoria 'taronja' en sus últimos ocho choques de Euroliga.