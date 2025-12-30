La era de Luís Castro en el Levante UD arranca en territorio hostil

La era de Luís Castro en el Levante UD arranca este domingo. Y lo hace con una losa doble. Por un lado, el conjunto granota es colista de LaLiga EA Sports lleva sin ganar desde el pasado 4 de octubre, cuando el entonces equipo de Julián Calero se impuso por 0-2 al Oviedo en el Carlos Tartiere con goles de Carlos Álvares y Etta Eyong. Y por otro, el debut del técnico portugués con el club de Orriols será en el Sánchez-Pizjuán, donde sólo ha ganado una vez en Primera División en las dieciséis veces que lo ha visitado.

El único triunfo fue en enero de 2014, en la vigésimo primera jornada del campeonato 2013-14, y el Levante UD, dirigido por el extécnico del Sevilla Joaquín Caparrós, venció por 2-3 gracias a los goles de Barral, Vyntra y Simao.

Goleados en 2019 y 2021

En el resto de enfrentamientos entre el Sevilla y el Levante en territorio sevillano presenta un balance de cuatro empates y once derrotas. La peor derrota fue en 2019 al caer por 5-0, mientras que en la última presencia de los granota en el Pizjuán, en octubre de 2021, el resultado fue de 5-3.

El Levante formó en aquel partido con Aitor, Miramón, Mustafi (Pier), Vezo, Clerc (Franquesa), De Frutos, Melero, Radoja (Malsa), Pablo Martínez (Bardhi), Soldado (Dani Gómez) y Morales.

Por su parte, el Sevilla jugó con Dmitrovic, Navas, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Óscar Rodríguez), Fernando, Delaney, (Jordán), Suso (Ocampos), Óliver Torres (Acuña) Munir (Lamela) y Rafa Mir.