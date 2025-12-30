Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuenca asesor de MazónMensajes entre Feijóo y MazónNiña fallecida en IndonesiaLluvia por municipiosDeclaración alcalde AlmussafesEntrevista Pérez Llorca
instagramlinkedin

Novedades que afectan al once en el último entrenamiento del Valencia CF

Pepelu tampoco ha podido entrenarse este martes con el grupo debido a la gripe que arrastra en los últimos días

Pepelu, de monento, no ha podido ejercitarse junto a los compañeros /

Pepelu, de monento, no ha podido ejercitarse junto a los compañeros / / Levante-EMV

Hugo Ferrer

El Valencia CF continúa en la Ciutat Esportiva con la preparación del primer partido del año, el del sábado a las dos de la tarde frente al RC Celta de Vigo en Balaídos. Entre las bajas del equipo se mantiene la del pivote titular, Pepelu.

A causa de una gripeel centrocampista de Dénia no ha podido ejercitarse junto con el grupo. No obstante, todavía tiene tres días por delante para poder recuperarse totalmente y formar en el once del sábado ante el Celta en el partido correspondiente a la jornada 18 del campeonato nacional de Liga.

Aparte de Pepelu, la otra ausencia en la sesión ha sido la del portero suplente Stole Dimitrievski, que ya se perdió el penúltimo encuentro del año, los dieciseisavos de final de la Copa del Rey como consecuencia de una "lesión en el aductor de su muslo derecho". Contra el Sporting de Gijón debió actuar bajo los palos Julen Agirrezabala, quien seguirá haciéndolo, como es habitual en la LaLiga, este 3 de enero en Balaídos.

Las buenas noticias en la sesión de este martes llegaron en el eje central de la defensa. Mermadas por problemas físicos en la recta final de competición en 2025, el año comenzará recuperando piezas. Tanto César Tárrega como Eray Cömert se han entrenado con el resto del grupo este martes.

El central de Aldaia ha dejado atrás una gripe, igual que Pepelu, mientras que el suizo está en la recta final de la recuperación de las molestias, en la "musculatura abdominal", que le obligaron a dejar su sitio en el once en el último tramo del Atlético - Valencia del 13 de diciembre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio
  2. Lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado provocan rescates, desalojos y desbordan ríos y barrancos sin causar daños personales
  3. El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: 'No tuvieron tiempo de salir
  4. Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
  5. Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
  6. Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
  7. Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
  8. La presión inmobiliaria se traslada a barrios del norte de València con la mayor subida de España

Suspendida la conexión de trenes del Canal de la Mancha por un problema eléctrico

Suspendida la conexión de trenes del Canal de la Mancha por un problema eléctrico

El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios

El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios

Alboraia prorroga el autobús municipal gratuito que conecta los tres núcleos urbanos

Alboraia prorroga el autobús municipal gratuito que conecta los tres núcleos urbanos

Albal despide el año deportivo con la celebración de su tradicional San Silvestre

Albal despide el año deportivo con la celebración de su tradicional San Silvestre

Doce uvas y una baliza

Doce uvas y una baliza

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, han visitado hoy el emblemático Belén Monumental de la ciudad

La similitud entre l’últim “tren de tempestes” i la dana de 2024 assenyala una intensificació d’episodis extrems

La similitud entre l’últim “tren de tempestes” i la dana de 2024 assenyala una intensificació d’episodis extrems

El Gobierno afea a Pérez Llorca que visite la Ribera sin asumir ningún compromiso contra las inundaciones

El Gobierno afea a Pérez Llorca que visite la Ribera sin asumir ningún compromiso contra las inundaciones
Tracking Pixel Contents