San Silvestre de València: recorrido, calles cortadas, zonas de prohibido aparcar y afección a la EMT

El Ayuntamiento de València ha planificado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la San Silvestre 2025, que este año celebra su 40 edición y en la que participarán un total de 18.000 deportistas tanto en la modalidad competitiva como en la popular y festiva, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El recorrido de la carrera

La prueba, cuya salida se ubica en la calle de Xàtiva y la meta en la Plaza del Ayuntamiento, discurrirá por las calles Guillem de Castro, Blanqueries, Conde de Trénor, Pintor López, plaza del Temple, paseo de la Ciutadella, avenida de Navarro Reverter, Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, Alfons el Magnànim, calle de la Pau, Plaza de la Reina, San Vicente Mártir y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento.

Las restricciones al estacionamiento se iniciarán desde las 22:00 horas de este lunes y hasta las 08:00 horas del 1 de enero de 2026 y, en concreto, se prohíbe aparcar bicicletas en la Plaza del Ayuntamiento y estacionar en zonas de carga y descarga y taxis (frente a Correos y al Ateneo), en la calle Ribera y la avenida Marqués de Sotelo.

Prohibido el estacionamiento

Además, desde las 14:00 hasta las 23:00 del 30 se prohíbe estacionar en la calle Xàtiva, entre Bailén y plaza de Sant Agustí, y en la calle Sagunto, desde Poeta Monmeneu hasta el número ocho. El dispositivo también prevé cortes de tráfico el mismo día de la prueba, a partir de las 15:00 horas, en la calle de San Vicente, por el montaje del arco de meta y, a partir de las 17:00 horas, en la calle Xàtiva, por el montaje del de salida, y en los accesos a la Plaza del Ayuntamiento desde Periodista Azzati, San Agustín y calle de Colón.

Desde las 17:30 horas, se cortará también el tráfico, en función de la afluencia de los participantes, en Russafa desde Germanías; San Vicente Mártir, desde Plaza de España; avenida del Oeste; Xàtiva, desde Russafa y Colón, desde la Porta de la Mar. A las 19:00 horas, se cerrará la calle Guillem de Castro y los pasos inferiores de la Petxina y Blanqueries, además de los puentes de Les Arts (19:20 horas), de Fusta y del Real (19:30 horas).

San Silvestre Valencia 2024 /

Las rutas de la EMT

La realización de esta carrera popular afecta también a los recorridos de determinadas líneas del transporte municipal. Por ello, la EMT ha planificado nuevas rutas para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino.

En total se ha cambiado el recorrido de 33 líneas y las modificadas son la 4, 11, 31, 32 y 70, que se verán afectadas por el montaje del arco de meta a partir de las 15:00 horas y la C1, que quedará suprimida de 16:30 a 22:00 horas.

Asimismo, las líneas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 27, 28, 31, 35, 40, 60, 62, 67, 70, 71, 72, 73 y 81 se verán afectadas por los cortes del montaje de salida de las 17:00 horas. Finalmente y debido al corte de San Agustín de las 17:30 horas, las líneas 4, 8, 12, 13, 23, 24 y 25 limitarán su recorrido hasta la plaza de Zaragoza; las líneas 9, 19, 27, 60, 62, 67, 72 y 73 hasta la plaza de Espanya; las líneas 7, 14, 35 y 40 hasta la gran vía de Germanías; las líneas 16 y 26 hasta Cronista Rivelles; y las líneas 32 y 81 hasta la calle del General Elío.