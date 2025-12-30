Mínima sanción para el Maccabi por los insultos al Valencia Basket
La Euroliga multa al Maccabi con diez mil euros por cánticos ofensivos contra el Valencia Basket y su técnico Pedro Martínez
El Maccabi Tel Aviv ha sido multado con diez mil euros por cánticos ofensivos contra el Valencia Basket y su técnico Pedro Martínez en el partido de la Euroliga que ambos disputaron en Israel el pasado 18 de diciembre.
El Valencia BC denunció ante la Euroliga la situación vivida en el pabellón de Jerusalén donde se disputó el encuentro y la competición, y, tras comprobar los hechos, dio traslado de los mismos al órgano que debía decidir sobre los mismos. El conjunto taronja trasladó una queja formal por insultos racistas y comportamientos incívicos reiterados por parte de aficionados locales. La entidad aportó pruebas gráficas que documentan los hechos ocurridos en las gradas del pabellón israelí. Según denunció el club, desde el banquillo taronja también pudieron identificar a un grupo de seguidores que se dirijía a los jugadores de color del Valencia Basket haciendo gestos de mono. Incluso Pedro Martínez no pudo hacer la comparecencia post partido en la pista para la televisión.
Este marte, la Euroliga ha hecho pública una resolución en la que se acredita los "cánticos ofensivos" contra el Valencia y su técnico, que acarrean una multa de diez mil euros al club israelí según el artículo 29.2.f del código disciplinario de la competición.
La referencia a ese artículo sitúa los hechos como una infracción menor. Para este tipo de conductas la sanción podría haber sido una advertencia, una multa de hasta treinta mil euros, la pérdida del partido, la expulsión de las competiciones de la Euroliga hasta una campaña o el cierre parcial del pabellón entre uno y cinco partidos.
En febrero, de vuelta a Israel
Las últimas visitas del Valencia Basket a equipos israelíes a domicilio han acabado en serios problemas para los taronja, que después de todo, aún tendrán que volver el próximo 5 de febrero a Tel Aviv para jugar contra el Hapoel en partido correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio
- Lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado provocan rescates, desalojos y desbordan ríos y barrancos sin causar daños personales
- El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: 'No tuvieron tiempo de salir
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- Todas las carreteras cortadas en Valencia y las que aún tienen problemas por las lluvias