El último nombre que suena para el Valencia CF

A pocos días de la apertura del mercado de fichajes, los rumores y los jugadores que se vinculan a los equipos de LaLiga va en aumento. Uno de ellos es el Valencia CF. El conjunto que dirige Carlos Corberán es uno de los que está obligado a reforzarse tras una primera vuelta (a falta de dos partidos) en la que concluye en la decimoséptima posición con 16 puntos, uno por encima del descenso . El equipo solo ha logrado tres victorias y siete empates, y acumula siete derrotas.

El técnico mantuvo recientemente una reunión con el presidente Kiat Lim (que visitó València con motivo de la Junta de Accionistas) para abordar el mercado de fichajes. También con Ron Gourley, CEO de fútbol, a la finalización del encuentro ante el Mallorca. La prioridad del técnico de Cheste es clara: un delantero centro, un central izquierdo y un pivote.

Al nombre de Sadiq, el objetivo número uno de Corberán, se han unido, entre otros, el de Jack Harrison. Lo avanzó este lunes Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes. Harrison es un extremo inglés de 29 años que pertenece al Leeds United. Durante esta temporada en la Premier League solo ha disputado 263 minutos repartidos en once encuentros, además de otros noventa minutos en la EFL Cup. Sus estadísticas en este curso no solo son pobres en cuanto a tiempo de juego, sino en cuanto a rendimiento: cero goles y cero asistencias. La pasada campaña, en cambio, sí fue uno de los habituales en la Championship, logrando el retorno a la Premier dos temporadas después. Curiosamente, compartió equipo con Largie Ramazani, actualmente cedido en el Valencia CF desde el Leeds. El también extremo valencianista disputó 31 partidos y anotó siete tantos.

Mientras tanto, el Valencia sigue teniendo en Umar Sadiq a su principal objetivo. La Real Sociedad insiste en que solo dejará salir al delantero nigeriano mediante un traspaso, que cifra entorno a los 4,5 millones de euros. El punta tiene contrato hasta junio de 2027 a razón de unos cinco de millones brutos por temporada. De momento, el primer intento del club de Mestalla en forma de oferta ha sido rechazada por la entidad que preside Jokin Aperribay.

En este sentido, si bien Sadiq insiste que su preferencia es retornar al conjunto de Carlos Corberán, no quiere perder otra ventana de fichajes, como ya le ocurrió en verano esperando al Valencia, y se muestra abierto a explorar otras alternativas de pretendientes de LaLiga.