San Silvestre de València: El colofón solidario en la ciudad del running

La ciudad del running por excelencia puso este martes el colofón al año atlético popular con la celebración de la tradicional San Silvestre. Miles de corredores y corredoras transitaron por las calles de València, en una prueba marcada por el ambiente navideño, tanto en la iluminación por el trazado de la prueba como por la atmosfera festiva que envuelve la carrera con muchos de los participantes disfrazados dando un mayor colorido a la cita.

La San Silvestre de este 2025, que alcanzaba su edición número cuarenta, contaba con un total de 18.000 dorsales tanto en la modalidad competitiva como en la popular. Además del ambiente festivo, la útima prueba del año está marcada por su carácter solidario, ya que toda la recaudación será a beneficio de Asleuval, Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre de la C. Valenciana. En este sentido, en esta edición se modificó el cambio del precio solidario del dorsal, que pasó de 1 a 2 euros, con el objetivo de aumentar la recaudación destinada al citado colectivo, que presta apoyo integral a pacientes oncohematológicos y a sus familias.

Un recorrido de 5 kilómetros

La prueba, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de València y la Fundación Deportiva Municipal, con la colaboración de SD Correcaminos y el Corte Inglés, contó con el habitual recorrido de cinco kilómetros, con salida en la calle de Xàtiva y la meta en la Plaza del Ayuntamiento, discurriendo por las calles Guillem de Castro, Blanqueries, Conde de Trénor, Pintor López, plaza del Temple, paseo de la Ciutadella, avenida de Navarro Reverter, Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, Alfons el Magnànim, calle de la Pau, Plaza de la Reina, San Vicente Mártir, finalizando en la Plaza del Ayuntamiento.