Yvonne Anderson: Vengo con muchísimas ganas de ser parte de este proyecto"

Yvonne Anderson ya está en València para incorporarse de la dinámica del Valencia Basket. El jugadora exterior, incorporación anunciada el lunes por el club taronja, ha aterrizado este martes en el Aeropuerto de Manises procedente de París tras alcanzar un acuerdo con el conjunto taronja hasta final de temporada. "Tengo sentimientos muy positivos sobre este club. A cualquiera que preguntes siempre te cuenta cosas increíbles de esta ciudad, sobre este club y sobre estos fans. Cada vez que he venido aquí la interacción con todo el mundo ha sido muy positiva y he sentido mucho cariño aquí", aseguró la Anderson.

Esta misma campaña la jugadora se había incorporado al ZKK Crvena Zvezda serbio con el objetivo de meterse en EuroLeague Women a través de la previa, pero no pudo superar a Umana Reyer Venezia, pese a sus 12 puntos, 6 rebotes, 3,5 asistencias y 17,5 de valoración en dos partidos. Estrella Roja quedó en EuroCup Women, donde Anderson ha hecho una media de 13, puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias y 12,4 de valoración por encuentro. Ahora llega a València con un objetivo claro: "Tenemos un gran objetivo. Es una oportunidad increíble, con un grupo de chicas fantástico y conozco a la mayoría de ellas. Así que estoy deseando ser parte de esto e intentar ser parte de su historia y ganar cuantas más cosas mejor".

Yvonne Anderson, a su llegada a València tras firmar con el Valencia Basket. / Daniel Tortajada

Estará hoy en el Roig Arena

La jugadora, tras su llegada a València, se incorpora a la dinámica del conjunto taronja a las órdenes de Rubén Burgos. Sus nuevas compañeras tienen este martes partido de la LF Endesa femenina ante el Casademont Zaragoza, encuentro que presenciará Yvonne Anderson. "No creo que esté hoy para jugar (se ríe) pero definitivamente estaré ahí para verlas. Estoy muy ansiosa por ver en persona a las chicas, he visto algunos de los últimos partidos... Veo mucho baloncesto, me encanta hacer eso y ahora estoy ansiosa por ser parte de la atmósfera esta noche", añadió.

Rival en varias ocasiones del conjunto taronja

La jugadora estadounidense con nacionalidad serbia, de 35 años, cuenta con experiencia en EuroLeague Women y llega procedente de ZKK Crvena Zvezda donde estaba haciendo una media de 13 puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias por partido en EuroCup Women. Se ha enfrentado en varias ocasiones al equipo valenciano, de hecho una canasta suya estuvo a punto de dejar al Valencia Basket sin su título de la Eurocup Women.