El Zaragoza vuelve a asaltar el Roig Arena (53-73)

El Valencia Basket femenino vuelve a las andadas. El conjunto de Rubén Burgos ha caído vapuleado (53-73) por Casademont Zaragoza en el Roig Arena en el partido correspondiente a la J11 de la LF Endesa, aplazado en su momento por la alerta roja. El equipo se vio superado en ambos lados de la pista ante un rival que fue más consistente. tal como ocurriera en el choque de Euroliga donde las aragoneas ya asaltaron el fuedo taronja. Pese a que por momentos las de Rubén Burgos intentaron reaccionar, el acierto no acompañó para conseguirlo. El conjunto valenciano quería mantener las sensaciones recuperadas la pasada semana ante el Joventut, pero cosecha una nueva derrota que la deja en la competición nacional con un balance de 9-4.

El equipo saltó a la pista con Marija Lekovic, Elena Buenavida, Leo Fiebich, María Araújo y Kayla Alexander. Casademont Zaragoza empezaba el partido encontrando mejores espacios hacia el aro con un parcial de 0-6, que cortaba Alexander. Valencia Basket, con dificultades para encontrar anotación en juego, sumaba desde el tiro libre. Tras dos canastas fáciles de las visitantes, Rubén Burgos pedía tiempo muerto. Sin embargo, pese a contar con buenas posiciones de tiro, el balón no entraba. Las aragonesas aprovecharon para golpear con un 0-9 y poner una diferencia de 11 puntos. Fam conseguía frenar la sequía en juego de Valencia Basket y los puntos de Ben Abdelkader eran oxigeno para reducir a 7 al final del primer cuarto.

Rubén Burgos da instrucciones a sus jugadoras durante el partido / F. Calabuig

Pero el acierto duró poco. De nuevo Casademont Zaragoza no perdonó y hacía un parcial de 0-7 y subía su renta a 14 puntos. Rubén Burgos volvía a parar el partido para buscar soluciones. Con solo una canasta en juego, no estaba siendo posible remontar. La sangría llegaba hasta los 23 de ventaja para las visitantes. Fam frenaba desde el tiro libre, pero poco después Nadia subía a 25 la distancia. Un pequeño parcial de 5-0 entre Araújo y Fiebich lo dejaba en 20 al descanso (24-44).

Intercambio de golpes

Tras el paso por los vestuarios la dinámica del partido fue un intercambio de golpes que solo beneficiaba a Casademont Zaragoza, que mantenía una renta de 20 puntos. Valencia Basket lo intentaba todo pese a las sensaciones y llegaba a encadenar un par de buenos minutos en los que hacía un 6-0 para colocarse a 17, pero que no llegaba a alargar. Hempe lo frenaba. Estaban haciendo mucho daño en el rebote y consiguiendo segundas oportunidades.

El inicio del último cuarto no fue diferente. Un 0-5 de salida visitante, que devolvía una diferencia de 24 puntos, provocaba el tiempo muerto de Rubén Burgos. Después del mismo, Coffey respondía iniciando un parcial de 11-3 para poner al equipo a 16 puntos. Cantero paraba el partido. Valencia Basket no pudo rematar la faena. Casademont Zaragoza volvió a alejarse, con una Gueye que dominaba la pintura. No hubo tiempo para más.