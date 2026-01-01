El abismo del Valencia y el regreso del Levante

Suena el silbato que decreta el final del año 2025 a nivel deportivo. 365 días que dieron para mucho, con alegrías y tristezas, y donde los equipos valencianos lucharon hasta el final por unos objetivos que se consiguieron al 50%, hablando de los grandes clubes de la ciudad.

El Valencia CF se asomó (otra vez) al abismo de caer a la Segunda División. El conjunto valencianista, en el debut de Carlos Corberán, arrancó 2025 en Mestalla ante el Real Madrid, en el partido aplazado por la dana. El técnico de Cheste llegaba al club tras la destitución de Rubén Baraja, que dejó al equipo en puestos de descenso tras encadenar varias jornadas sin conocer la victoria. El cuadro blanquinegro, tras la derrota ante el Real Madrid (1-2) en los últimos minutos y el empate en el descuento ante el Sevilla (1-1) en el Sánchez Pizjuán, afrontaba el partido ante la Real Social a siete puntos de la salvación. El Valencia venció en un agónico encuentro (1-0) gracias al solitario tanto de Hugo Duro.

Desde entonces, Carlos Corberán enderezó el rumbo del equipo en Liga (en Copa fue vapuleado por el Barça en un sonrojante 0-5), empujado por un Mestalla hasta la bandera, y logró de manera solvente una permanencia que cuando sonaron las campanadas de la Puerta del Sol parecía una quimera. De hecho, los buenos resultados (con un Mestalla inexpugnable) permitieron a la afición valencianista ilusionarse con el regreso a Europa, que finalmente se evaporó.

En la temporada en curso, Corberán no ha conseguido dar con la tecla, y el equipo sigue coqueteando con la parte baja de la clasificación. En este sentido, el conjunto de Mestalla acaba el año en el puesto 17 a un solo punto del descenso.

Así se ha vivido el ascenso del Levante en El Plantío /

En la acera de enfrente, el Levante UD consiguió el ansiado ascenso a la Primera División tres temporadas después. El conjunto granota, capitaneado por Julián Calero, pese a algunos traspiés, se coronó en Burgos, gracias al tanto de Carlos Álvarez en las postrimerías del encuentro. La afición levantinista se desplazó en masa a la ciudad burgalesa e invadió el campo con el pitido final. La fiesta se trasladó a la ciudad, donde miles de aficionados celebraron el ansiado ascenso en la fuente de las Cuatro Estaciones, primero, y en los actos oficiales en el Ayuntamiento y el Ciutat de Valencia.

En cambio, el Levante UD no ha sido capaz de cogerle el pulso a la categoría y cierra el año en puestos de descenso (es colista con diez puntos, a seis de la salvación). La mala marcha del equipo provocó la destitución de Calero tras la derrota ante el Athletic en Orriols y el tándem Álvaro del Moral - Vicente Iborra no han conseguido la mejoría del equipo, al menos en resultados. El conjunto granota ha fichado a Luis Castro como técnico para salvar la categoría.

Títulos para el Valencia Basket

En cuanto a Valencia Basket, la sección masculina que capitanea Pedro Martínez concluyó la Liga ACB en segunda posición, con un balance de 25 victorias y nueve derrotas. Los taronja accedieron a la final del play off, después de eliminar Gran Canaria y Tenerife. En la finalísima ante el Real Madrid, los valencianos cayeron por 3-0, en la despedida de la Fonteta. En lo que va de campaña, el conjunto ya del Roig Arena es tercero en la tabla de ACB y de la Euroleague. Además, conquistó en agosto la Supercopa de España ante el Real Madrid.

El Valencia Basket marcha con buen pie en la Euroleague / Maccabi Rapyd Tel Aviv

En la sección femenina, el equipo de Rubén Burgos se alzó con todo merecimiento con la Liga Endesa, la tercer consecutiva, además de la Supercopa de España, cosechando para el conjunto taronja el noveno título en los últimos cinco años.