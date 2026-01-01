La Generalitat destina cerca de 600.000 euros en ayudas directas para 88 entidades deportivas de los municipios dana

La Generalitat ha concedido ayudas por un importe de 586.738 euros a 88 entidades deportivas de municipios afectados por la dana de octubre de 2024 para la recuperación de la actividad deportiva. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la concesión parcial de ayudas que se enmarca en el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Comunitat Valenciana, Plan Endavant.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a cubrir los sobrecostes que hayan tenido las entidades deportivas por su reubicación temporal mientras recuperan sus instalaciones con el objetivo de evitar el incremento de cuotas a las familias, facilitar el transporte de los y las deportistas, así como apoyar la recuperación de la actividad deportiva de las entidades afectadas.

Las subvenciones concedidas oscilan entre los 1.000 y los 15.000 euros y las entidades beneficiarias se dedican al fomento del fútbol, baloncesto, karate, natación, voleibol, ciclismo y halterofilia, entre otros deportes, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En total, la Generalitat ha previsto un importe total máximo de 761.000 euros en subvenciones destinadas a la recuperación de las actividades y las competiciones deportivas afectadas por la riada.

Entre los objetivos que con esta medida se plantean desde la Dirección General de Deporte se encuentran el asegurar la continuidad de la actividad deportiva y cultural y facilitar la recuperación de su oferta, así como acelerar la reanudación de la actividad deportiva de las entidades deportivas afectadas en las condiciones adecuadas.

En este contexto, también destaca la colaboración entre la Generalitat y el Consorci Esports Horta, entidad supramunicipal de promoción del deporte en municipios de l'Horta de València, zona especialmente afectada por la dana.