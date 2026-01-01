La hoja de ruta del Nou Mestalla en 2026

El 'viejo' 2025 pasará a la historia del Valencia CF como el año en el que el club retomó las obras del Nou Mestalla. 2025 comenzó con la presentación del proyecto y la vuelta de las máquinas al reciento de las Cortes Valencianas 16 años después y finalizó con la instalación del primer pilar de la futura cubierta y la inauguración del Experience Center en la Avenida de Suecia. Atrás queda un año crucial en la larga y tortuosa historia del nuevo estadio valencianista. Arranca ahora un 2026 llamado a ser el de la gran transformación visual del estadio. El Nou Mestalla dejará de ser el esqueleto que avergonzaba a la ciudad para empezar a coger forma y parecerse cada vez más al nuevo estadio que, según afirmó el presidente Kiat Lim en la Junta General de Accionistas, permitirá al Valencia crecer y ser un club más sostenible, ambicioso y competitivo en las próximas décadas.

El siguiente paso se producirá en febrero de 2026 con la entrada de una nueva fase de construcción marcado por el inicio de los trabajos de hormigón y montaje de escaleras exteriores. Mientras tanto, está previsto que se avance con el proceso de instalación de la cubierta que finalizará en 2027. Para 2026 están programados una batería de trabajos que tendrán que ver con la fachada, albañilería de plantas superiores, carpintería de aluminio, metálica y de madera, revestimientos, cerrajería, cubiertas e impermeabilización, instalaciones y torres de acceso, entre otros. A finales de 2026 está previsto que se inicie la reubicación de abonados con la selección de zonas y asientos en un proceso que será gestionado exclusivamente por el club. El proceso de migración se iniciará tras la última campaña de abonos en el actual Mestalla. El criterio clave será la antigüedad y permitirá la agrupación de valencianistas (en el caso de agrupación se hará una media de antigüedad de abonados). Se atenderá de forma personalizada a los aficionados, no como han hecho otros clubes y otros estadios.

Avances constructivos

El goteo de avances constructivos desde la presentación del proyecto y la ansiada reanudación de las obras en aquel 10 de enero de 2025 ha sido continuo. Durante la primera fase se desarrollaron tareas de adecuación de la parcela, así como testeos, pruebas de durabilidad y conservación, trabajos de subsanamiento y puesta a punto de la estructura de hormigón (refuerzos estructurales, grietas y fisuras, acondicionamientos, accesos, núcleos de escaleras, reparaciones del graderío y pétalos de la grada superior…). También se iniciaron trabajos de arquitectura interior y albañilería en plantas bajas y sótanos.

Avances en las obras del Nou Mestalla / JM López

El gran símbolo de la construcción del Nou Mestalla, más allá de la entrada de las máquinas en enero, se produjo en diciembre con el inicio del montaje de la estructura de la cubierta y los pilares exteriores, cumpliendo con los plazos del cronograma técnico. Se ha empezado por la zona norte (donde está el terciario) para poder finalizarla lo antes posible y que el grupo inversor Atitlan pueda comenzar con la construcción de dos torres que probablemente se conviertan en dos hoteles. Durante 2026 se espera la llegada del resto de pilares de 38 metros de altura y más de 30 toneladas de peso desde la planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia). La llegada y montaje de las piezas y elementos clave para la instalación de los 50 pilares de acero S355 será constante. La frecuencia de camiones por semana irá en aumento de forma considerable en los próximos meses. Desde este diciembre, no solo ha comenzado la instalación de los pilares que soportarán las 4.800 toneladas de la cubierta, sino también llegada de cajones del anillo estructural de compresión y las torres de escalera.

Alianzas comerciales

El Nou Mestalla está destinado a ser un generador de actividad los 365 días del año e impulsará el crecimiento económico del club a lo largo de las próximas décadas. El club ha trabajado un plan de negocio estructurado en 10 verticales que darán forma a toda la actividad no deportiva: aforo general, ticketing, hospitality (a través de Legends Global), Food & Beverage (Aramark se encargará de las barras dentro del estadio, catering de hospitality y Fan Zone), alquileres de locales comerciales/restaurantes, naming rights & sponsorship (a través de Elevate y el departamento comercial del club), tienda del estadio, tour y museo (el club ahora solo tiene tour), eventos corporativos (no tocan el césped, proyección de hacer centenares de eventos cada año) y full bowl events (eventos estacionales off season, como conciertos de grandes bandas, festivales, etc).

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

Legends ya ha comenzado a comercializar diez tipologías de producto hospitality distintas con distintos servicios asociados y variedad de precios para distintos públicos con más de 6.500 asientos (casi un 10% de la capacidad total del Nou Mestalla). Ya se comercializan a través del equipo de Legends que ha desembarcado en Valencia y que ya están instalados en el recientemente inaugurado Experience Center, una oficina comercial inmersiva con una gran apuesta tecnológica que permite ver, sentir y tocar cómo va a ser la oferta de hospitality e incluso sentarse en las butacas reales y ver la perspectiva al terreno de juego a través de 3D Digital Venue, que reproduce de forma 100% real la vista y cómo será el estadio. Mediterranean Suite, Suites y Loges (los tres primeros productos) ya se están vendiendo a buen ritmo.