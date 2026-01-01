Quique Flores despide el año con su nuevo amor

Quique Sánchez Flores, exjugador y extrenador del Valencia CF, entre otros equipos, ha empezado el año con nuevo amor. Su nueva pareja, Blanca Romero aprovechaba las redes sociales para despedir 2025 presumiendo de relación junto al que fuera lateral derecho valencianista, con el que está disfrutando de estos días tan especiales en familia. A pesar de la discrección que le caracteriza, la actriz ha querido compartir con sus seguidores el buen momento personal que está viviendo junto al entrenador con el que ha encajado a la perfección.

"Lo mejor de mi año, sin duda tú" escribía Blanca en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías en las que aparece disfrutando de los últimos días del 2025 y las primeras horas del 2026 en familia. Con estas bonitas palabras, Blanca dejaba muy claro que su corazón vuelve a estar ocupado e ilusionado con Quique que además parece habere encajado a la perfección en con los hijos de Blanca, Lucía y Martín con los que el entrenador de fútbol también está compartiendo estos días en el norte.

Quique Sánchez Flores con sus perros / Instagram

Aunque hasta el momento tan solo habían sido las revistas del corazón las encargadas de revelar este nuevo romance, estas imágenes de los protagonistas confirman que la pareja se está consolidando a pasos agigantados. Hace tan solo unas semanas, la propia Blanca Romero reaccionaba a la noticia sobre su nuevo amor junto a su hija Lucía. "Ya tiene ella mucho sentido del humor también" sentenciaba la joven cuando le preguntaban por el nuevo amor de su madre. En cuanto a qué le parecía Quique como persona, Lucía prefería ser discreta: "¿Qué le parece a ella?".