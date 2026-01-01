Todos los focos apuntan a Iván Romero en el Levante UD

Cuatro goles en prácticamente un mes y hasta ahí llegó la mejor versión de Iván Romero. Y en general del Levante UD. El último Iván vertical, con peso en el equipo y con ese aura de jugador importante en el equipo de Calero llegó el pasado 4 de octubre contra el Oviedo a domicilio. No tanto por su nota en valor estadístico (no demasiado alta) sino por la sensación de jugador fundamental para la idea que quería meter el anterior técnico sobre el césped.

Iván Romero, en una acción de partido. / GERMÁN CABALLERO

Una semana después, el Levante UD fue un absoluto caos contra el Rayo en casa. Un 0-3 que pudo ser incluso más y que comenzó a abrir una herida que hasta la fecha ha seguido sangrando en el Ciutat de València. Por el camino, el despido de Calero, la 'solución' Del Moral e Iborra, el exceso de tiempo de la directiva en buscar un recambio y cero victorias se cumplirán este domingo en tres meses. Un periodo largo en el que la peor etapa del Levante ha coincidido con esa pérdida de protagonismo de Iván Romero, quien no jugó ante Mallorca, Celta y Atlético, disputó 70 contra el Valencia en el Derbi y saltó al descanso del duelo ante el Athletic, pero con el equipo ya 'muerto' anímicamente.

Viejos recuerdos

El delantero tiene como uno de sus objetivos marcar gol en el primer partido del año para recuperar ese olfato y además hacerlo ante un equipo que le trae bonitos recuerdos. Con el cuadro hispalense, el ariete debutó en la primera división española y ya sabe lo que es pisar el césped del Pizjuán, aunque nunca ha podido hacer gol allí.

Etta Eyong e Iván Romero, una dupla imparable celebrando su gol ante el Girona / LaLiga

En ese sentido, el delantero tiene ahora entre ceja y ceja el objetivo de ver portería porque se ha quedado estancado en esos cuatro goles con los que empezó el curso tras marcar a Barcelona, Betis, Girona y Getafe.

Atacantes

La realidad en este Levante es que el máximo goleador del conjunto granota se encuentra en la Copa África. Un espectacular Etta Eyong que a comienzos de temporada tenía unos registros fantásticos, pero que poco a poco ha ido bajando el nivel goleador y también de impacto en el juego.

Koyalipou por su parte está con unos números muy pobres, apenas un gol y la sensación de que en estos momentos le falta más para ser el líder de un equipo que aspire a la salvación. Por su parte, Brugué este año todavía no ha visto portería y tiene una lesión que le mantendrá un tiempo fuera de los terrenos de juego. Por su parte, Morales no está teniendo su año y Espí ha jugado solo 92 minutos en total.

Calendario enero

El Levante UD afronta un mes de enero cargado de compromisos clave en su lucha por escalar posiciones en la LaLiga EA Sports 2025-2026. Tras el parón navideño, el conjunto valenciano regresará al césped con varios enfrentamientos de alto perfil que probarán su solidez competitiva.

El calendario arrancará con una salida complicada. El domingo 4 de enero, el Levante visitará al Sevilla FC, uno de los históricos del fútbol español, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un partido en el que buscará iniciar el año con una victoria que dé impulso al equipo.

La primera cita en casa llegará el domingo 11 de enero, cuando el Levante reciba al RCD Espanyol en el Ciutat de València. Este duelo será clave para sumar puntos frente a un rival directo en la tabla. La tercera semana de enero pondrá al Levante frente a uno de los gigantes del fútbol: el Real Madrid, en un duelo a disputar el domingo 18 de enero en el Santiago Bernabéu. Este partido supondrá un exigente examen para la plantilla levantinista frente a un equipo con aspiraciones europeas. Finalmente, el mes se cerrará con otro encuentro en casa el domingo 25 de enero ante el Elche CF, un rival directo en la pelea por la permanencia y los puestos medios de la clasificación. Estos cuatro compromisos —tres de ellos fuera de casa— marcarán el primer tramo competitivo del año para el Levante UD y serán determinantes para las aspiraciones del club en la segunda mitad de la temporada.