El 10K Valencia rompe récords de participación y mira a nuevas plusmarcas femeninas

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun vuelve a colocar a Valencia en el centro del running internacional el próximo domingo 11 de enero. La carrera colgó el cartel de sold out hace semanas alcanzando los 16 000 corredores inscritos, un récord histórico para la prueba más rápida del mundo en la distancia de 10 kilómetros.

Desde su primera edición, el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun ha sido un referente en la élite del atletismo de ruta, atrayendo cada año a competidores de alto nivel y generando actuaciones de gran impacto internacional. De hecho, esta prueba ostenta los dos Récords del Mundo, masculino y femenino, además del Récord de Europa y de España masculinos.

Andreas Almgren, de nuevo en la línea de salida

La edición de enero de 2026 renueva esa ambición con un elenco de corredores y corredoras que aspiran a nuevas marcas de récord, particularmente en la categoría femenina.

Uno de los principales focos de atención será el regreso de Andreas Almgren, actual poseedor del récord de Europa en 10 kilómetros en ruta alcanzado precisamente en el 10K Valencia de la pasada edición de 2025 (26:53), donde se convirtió en el primer europeo en romper la barrera de los 27 minutos sobre esta distancia. El atleta sueco vuelve a la capital del running mundial con la motivación de buscar otra actuación de alto nivel.

Desde la organización, José Enrique Muñoz Acuña, Coordinador de atletas Élite y director deportivo de la carrera, destaca el enorme crecimiento de la prueba tanto en participación como en calidad atlética. “La respuesta de los corredores ha sido impresionante, con récord de inscritos y un grupo élite preparado para buscar marcas históricas. Valencia se ha consolidado como uno de los circuitos más rápidos del mundo y esperamos ver grandes actuaciones el 11 de enero”, ha asegurado.

Un total de 120 atletas de élite mundial, entre hombres y mujeres, buscarán sus mejores marcas en el circuito de 10K más rápido del mundo. Destaca la presencia de atletas procedentes de Reino Unido, están prácticamente todos, siendo un total de 18 (9 hombres y 9 mujeres), que van a poner en serio peligro ambos récords nacionales en la distancia.

Además, la prueba contará con la participación de cerca de 300 atletas Sub Élite (todos ellos acreditando menos de 30' en el caso de los hombres y 34' en el de las féminas), donde también destaca la procedencia inglesa de los mismos, siendo además el país extranjero que más corredores populares aporta al 10K.

Listado completo de atletas Élite.

En busca de récords pendientes

Esta próxima edición del 10K Valencia, la 18ª, espera volver a ofrecer un nuevo espectáculo en cuanto a la participación femenina se refiere. Se espera que la escocesa Eilish McColgan protagonice una gran carrera buscando un nuevo tope continental.

La mejor marca de McColgan, 30:19, fue lograda en Manchester hace tres años, en una carrera exclusivamente femenina; y está más que preparada para intentar batir el Récord de Europa femenino en la distancia, que sigue luciendo Paula Radcliffe en carrera mixta (30:21).

Pero en clave nacional, el espectáculo no promete menos. La atleta Marta García ha confirmado su intención de batir el récord de España, que ahora ostenta Carla Gallardo (31:11, 24 de mayo en Laredo).

Cabe destacar que la mejor marca lograda por una europea en el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun son los 30:41 de la británica Jessica Warner-Judd en 2024, un hito que, con Eilish y Marta, puede estar próximo a pasar a mejor vida.

El elenco masculino español tampoco se queda atrás. En esta edición, el 10K más rápido del mundo contará en la salida con dos atletas que están en plena forma y también buscan su mejor actuación. Said Mechaal y Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez, que logró un 27:45 en el 10K Valencia 2025.