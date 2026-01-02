Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 300 aficionados se vuelcan con el entrenamiento del Valencia Basket

Los seguidores taronja han podido ver a la nueva incorporación del equipo, la base/escolta Yvonne Anderson

Entrenamiento abierto del Valencia Basket este viernes en L'Alqueria. / Germán Caballero

Juanma Vázquez

València

Como ya sucedió la semana pasada con el equipo masculino, el entrenamiento a puerta abierta del Valencia Basket ha atraído a la afición taronja este viernes a L'Alqueria. En concreto, según ha desvelado el propio club en sus redes sociales, han sido más de 300 personas las que se han acercado a las instalaciones para ver a las jugadores de Rubén Burgos y, posteriormente, recibir algunos autógrafos.

Entre las caras que se han podido ver sobre el parqué ha estado la última incorporación del equipo, la base/escolta Yvonne Anderson (35 años, EE. UU./Serbia, 1.75 metros) que superó satisfactoriamente el pasado miércoles la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas. Una jugadora -estadounidense con nacionalidad serbia- con experiencia contrastada en EuroLeague Women y que ha llegado procedente de ZKK Crvena Zvezda donde este curso estaba haciendo una media de 13 puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias por partido en EuroCup Women. 

El mensaje

"GRÀCIES! GRÀCIES! 🧡. Más de 300 personas han estado en la pista central de @lalqueriavbc en el entrenamiento abierto femenino. Una mañana especial de convivencia con el equipo en el que la familia taronja ha podido conseguir el autógrafo de sus jugadoras favoritas 😍", ha afirmado el club taronja en 'X'.

Firma de autógrafos tras el entenamiento del Valencia Basket este viernes en L'Alqueria. / Germán Caballero

