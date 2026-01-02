Corberán: "Es obligado fichar"

El Valencia CF afronta el inicio de 2026 obligado a alzar el vuelo y cambiar su mala dinámica de resultados. Para ello, Carlos Corberán tendrá que aplicar la misma fórmula que la temporada pasada cuando llegó a un equipo hundido y logró sacarle su mejor cara en la segunda vuelta. Un factor clave fue el mercado de fichajes, especialmente por la llegada de Umar Sadiq, que ayudó al equipo a darle la vuelta a la tortilla.

A este invierno el conjunto valencianista ha llegado en la misma situación y con el mercado como una herramienta importante para ayudar a revertir la mala situación. El entrenador no rehuyó el tema en sala de prensa, aunque sí que explicó que no le parece lo más conveniente hablar de situaciones concretas con el mercado abierto.

"El club sabe las necesidades que tenemos"

"La dinámica de resultados la tenemos que cambiar entre los que estamos, aunque el club viene trabajando para reforzarnos. Siempre quieres que estén en los primeros días, cuanto antes tienes más tiempo para trabajar. El club sabe de las necesidades que tenemos", exponía el de Cheste en primer lugar, sin querer entrar a valorar la urgencia de unas demarcaciones sobre otras.

Sadiq es el gran objetivo / SD

Las llegadas no dependen de las salidas

Corberán también fue preguntado por las posibilidades económicas del club cuando va a este mercado de fichajes. El entrenador valenciano puso de relieve que el club las tiene porque no está obligado a vender para poder fichar más allá de por aligerar el número de fichas disponibles: "El Valencia va a ir al mercado sin la obligación de dar salidas. No me encargo de negociaciones, para eso está la comunicación permanante hablando de posibilidades, de posiciones y caraterísticas. Las incorporaciones no se trabaja en función de salidas, queremos reforzar la plantilla actual del Valencia", dijo.

"Obligados" a fichar

El preparador valencianista, eso sí, anunció que habrá fichajes porque el equipo está "obligado a reforzarse" y que aunque no se puede descartar ningún escenario en materia de salidas, el club trabaja "para reforzar".