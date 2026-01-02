Corberán pone la cuenta atrás de los fichajes: Urge reforzar la plantilla

El mercado de fichajes de invierno en LaLiga arranca de forma oficial este viernes 2 de enero de 2026 hasta el 2 de febrero, ambos inclusive. El Valencia CF tiene un mes por delante para reforzarse y solucionar las carencias de una plantilla que afronta la segunda parte de la temporada con solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso a segunda división. Las primeras 18 jornadas del campeonato (con solo tres victorias) han sacado a relucir los problemas estructurales del equipo en muchas de sus líneas y han confirmado la necesidad de acudir al mercado en busca de refuerzos que eleven el nivel competitivo de la plantilla. Carlos Corberán lo tiene claro: Urge fichar.

Las prioridades del Valencia en el mercado no han cambiado desde las primeras reuniones de planificación con el CEO de Fútbol Ron Gourlay y el último cara a cara entre el presidente Kiat Lim y Corberán. La plantilla necesita, en ese orden de importancia, un delantero, un central zurdo y mediocentro. El objetivo número uno sobre el que trabaja el Valencia es Umar Sadiq. Corberán lo quiere, el entrenador de la Real Sociedad no cuenta con él y el jugador ha traslado a la entidad donostiarra su deseo de jugar única y exclusivamente en el Valencia. Hasta está dispuesto a rebajar su ficha en Mestalla. El problema es que no todo es tan 'fácil' como parecía hace dos semanas.

Corberán se marchó a las vacaciones de Navidad con la esperanza de tener a Sadiq disponible ya para el partido contra el Celta de Vigo de este 3 de enero. La realidad es bien distinta. La Real no tiene prisa por deshacerse del jugador (tiene todo un mes por delante) y ha iniciado las negociaciones con unas condiciones económicas que el Valencia entiende como inviables. Ahora mismo las diferencias entre las dos partes son peligrosamente importantes para la despesperación de Sadiq y Corberán. El Valencia tiene una opción en la recámara: Martín Satriano. El nombre del delantero uruguayo cedido en el Lyon por el Lens está encima de la mesa, pero siempre como primera o segunda alternativa a Sadiq. La prioridad sigue siendo la incorporación del nigeriano.

En distintos tiempos

La temporada pasada Sadiq llegó al Valencia un 4 de enero como primer fichaje con el mercado recién abierto. Este año los tiempos son distintos desgraciadamente para la entidad de Mestalla. Por aquel entonces el delantero llegó cedido hasta final de temporada con una opción de compra al término de la misma. El Valencia y la Real ahora trabajan en un traspaso o una cesión con opción de compra obligada. Dos escenarios que a fecha de hoy mismo se ven complicados por las altas pretensiones del club donostiarra.

Umar Sadiq celebra un gol con la camiseta del Valencia, donde estuvo ya cedido en la segunda vuelta de la Liga 24/25 / EFE

Las ventanas de Gourlay

Gourlay aplazó el objetivo europeo del Valencia a 2027 (inauguración del Nou Mestalla) después de maximizar los cuatro próximos mercado de fichajes. "La ambición de todos es volver a Europa. No obstante, es un mérito que se tiene que ganar y se hace compitiendo día a día. Claro que queremos devolver al Valencia CF a glorias pasadas. Tenemos cuatro ventanas para tener una plantilla extraordinaria para cuando inauguremos el Nou Mestalla. No va a ser un trabajo fácil", dijo el escocés en la Junta General de Accionistas. Este primer mercado de enero de 2026 es la primera oportunidad para mejorar la plantilla. Ha llegado la hora de convertir las palabras en hechos.