Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad

El Valencia Basket estableció este viernes en su encuentro en la pista del Surne Bilbao el récord histórico de la ACB al anotar 79 puntos en una mitad, una cifra que ningún otro equipo había logrado desde que se creó la liga en 1983, es decir en más de cuatro décadas.

Tras una igualada primera parte que acabó con 45-47, el Valencia desbordó al Bilbao liderado por Papi Badio y por Jean Montero en los dos últimos cuartos del encuentro en el que el parcial global fue de 37-79 para un resultado final de 72-116.

Además, según confirma la propia ACB, los 43 puntos que sumó el Valencia en el último parcial suponen igualar la segunda máxima anotación en un cuarto en la ACB y establece un nuevo tope máximo de un visitante, puesto que nunca un equipo fuera de casa había logrado ese registro.

Los 116 puntos son la máxima anotación del Valencia Basket esta campaña y, además, la sexta máxima anotación del equipo en su historia en la competición.