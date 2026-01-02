Valencia Basket abre el 2026 en la pista del Surne Bilbao Basket

Valencia Basket comienza el año 2026 sobre la pista. El conjunto de Pedro Martínez inicia este viernes en la cancha del Surne Bilbao Basket (18:00h, Bilbao Arena, DAZN) el primero de una serie de seis partidos en once días. Después de completar el pleno de victorias en su serie de tres partidos como local para cerrar el 2025, el conjunto taronja vuelve a la carretera para visitar el feudo de un equipo que estaba invicto como local en competición nacional hasta la semana pasada en la que cayó ante el Barça y que en su pista tiene unos increíbles registros defensivos (solo recibe 0,94 puntos por posesión y deja a sus rivales en un 46% en tiros de campo). Aunque ha perdido en cuatro de sus últimas seis visitas a Bilbao, el Valencia Basket tiene la oportunidad de empatar el histórico de partidos en la pista de este rival si consigo repetir el trabajado triunfo que obtuvo la pasada temporada. Sergio De Larrea, que se perdió los dos últimos partidos del equipo taronja por unas molestias en el gemelo, es la única incidencia física de la plantilla taronja. Valencia Basket comienza esta jornada de la Liga Endesa en la tercera posición con un balance de 9-2, con un partido pendiente en el Roig Arena ante el Casademont Zaragoza que se jugará el 12 de enero.

El Surne Bilbao Basket se ha valido de su buena dinámica como local para alejarse de la zona delicada de la clasificación y comienza el año en la novena posición de la Liga Endesa con un 5-7 en su casillero, por lo que buscará hacer valer el factor cancha para mantenerse en la pelea por las posiciones que dan acceso a disputar la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Jaume Ponsarnau es una de las mejores defensas de la Liga Endesa, uno de los equipos que mejor rebotea bajo su aro y de los que más provecho saca a sus lanzamientos libres en una plantilla que lideran al mejor reboteador de la acb (Hlinason), uno de los que más balones recupera y el noveno jugador más valorado (Pantzar) y dos tremendos anotadores como son Hilliard y Jaworski.

El encuentro de este viernes será la 24ª vez que el Valencia Basket visite Bilbao para jugar un partido de la Liga Endesa. La última racha de victorias del conjunto vasco, que ha ganado cuatro de los últimos seis choques en Miribilla, ha decantado la balanza histórica a su favor, con doce triunfos locales y once con victoria taronja. Por lo tanto, si Valencia Basket es capaz de repetir su triunfo del curso pasado, empatará el histórico de sus visitas a este equipo. En el precedente más reciente, triunfo taronja por 98-103 con 19 puntos de Costello y 15 de Jean Montero.

Montero: " Tenemos piernas"

Precisamente Montero comentaba en la previa de este encuentro que “no hay partidos fáciles en ACB. Bilbao está jugando muy bien en casa. Sobre todo, ahora en enero, que tenemos muchos partidos, tenemos que jugar en conjunto, en equipo. Ayudarnos todos cada vez que estemos la pista. Combinar la Euroliga con la Liga ACB no es una cosa fácil”. Preguntado por la fórmula para mantener el nivel en una recta que le llevará al equipo taronja a disputar ocho partidos en quince días, el dominicano recuerda que “hicimos una pretemporada muy buena. Yo no tan buena porque estuve lesionado. Pero lo bueno es que tenemos piernas. Con la adaptación al partido, los cambios que hacen también Pedro y el staff técnico. Son cosas que al final nos ayudan a llegar a finales de partido más frescos, con más energía que el otro equipo, y al final por eso podemos dar siempre un paso más, un paso más en cada partido”.

Pistoletazo de salida a un inicio de año cargado de partidos

Este partido en Bilbao supondrá el inicio de un año 2026 que Valencia Basket comenzará con seis partidos en once días. Después de este primer partido el viernes 2 de enero, comenzará una recta de partidos cada dos días: el domingo 4 de enero recibirá al Baxi Manresa en el Roig Arena (19:00h, jornada 14 Liga Endesa), el martes 6 de enero visita la cancha del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade para abrir la segunda vuelta de la EuroLeague (20:00h, jornada 20), el jueves 8 de enero volverá a casa para recibir al AS Monaco (20:30, jornada 21 EuroLeague), su partido de la jornada 15 de la Liga Endesa ante Unicaja en el Roig Arena se ha adelantado al sábado 10 de enero a las 18:30 horas y cerrará este frenético inicio de año el lunes 12 de enero a las 20:30 horas recuperando su partido aplazado de la jornada 11 de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza.