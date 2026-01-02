Valencia Basket
Un vendaval taronja arrasa en Bilbao para abrir el año
El Valencia Basket pasa por encima del Surne Bilbao Basket (72-116) con una exhibición coral y un tercer cuarto demoledor
Álvaro García-Granero
El Valencia Basket inició el año como terminó el anterior: a toda velocidad. El conjunto de Pedro Martínez firmó una victoria contundente en el Bilbao Arena ante el Surne Bilbao Basket (72-116) en el primer encuentro del año y de la temporada, en un partido que se rompió definitivamente tras el descanso y que confirmó el excelente momento de forma del equipo taronja. Intensidad, acierto y una rotación profunda fueron demasiado para un conjunto bilbaíno que solo pudo resistir a ráfagas.
El choque arrancó con un Valencia Basket muy serio, marcando el ritmo desde el salto inicial. La defensa visitante y la rapidez en las transiciones permitieron a los valencianos tomar ventaja desde el primer cuarto, que se cerró con un claro (11-24). El dominio parecía total, pero el Surne Bilbao Basket encontró oxígeno en el segundo parcial gracias a una actuación sobresaliente de Normantas y a la falta de acierto exterior del Valencia, que mantuvo con vida al conjunto vasco hasta el descanso (35-37).
Golpe definitivo tras el descanso
El paso por vestuarios fue el punto de inflexión definitivo. El Valencia Basket regresó a la pista con una marcha más y anuló por completo cualquier intento de reacción local. El tercer cuarto fue un auténtico monólogo taronja, con Brancou Badio como uno de los grandes protagonistas. El exterior firmó un parcial espectacular y lideró un tramo en el que los de Pedro Martínez desbordaron al Bilbao Basket en ambos lados de la pista. El marcador al final del periodo (53-73) reflejaba ya la enorme superioridad visitante.
Exhibición ofensiva y festival de triples
Lejos de levantar el pie, el Valencia Basket convirtió el último cuarto en una auténtica exhibición ofensiva. El acierto exterior fue total y prácticamente cada ataque acababa en canasta, especialmente desde el perímetro. El Bilbao Basket, superado física y mentalmente, no encontró respuestas ante un rival lanzado, que fue ampliando la diferencia hasta convertir el tramo final en una auténtica paliza. El marcador final, 72-116, resume a la perfección lo vivido sobre el parqué del Bilbao Arena.
Actuación coral y rotación profunda
La victoria taronja se sustentó en un rendimiento colectivo sobresaliente, con múltiples jugadores aportando en ataque y manteniendo la intensidad defensiva. Jean Montero fue el máximo anotador con 22 puntos y una gran eficacia, bien secundado por Badio (15), Key (12) y un López-Arostegui perfecto desde la línea de tiros libres. La profundidad de banquillo permitió a Pedro Martínez repartir tiempo de juego y mantener un ritmo altísimo durante los 40 minutos.
Mirando al calendario
Con este triunfo, el Valencia Basket arranca el año con un golpe de autoridad y se coloca segundo en la clasificación, además con un partido menos tras el aplazamiento de su encuentro ante Basket Zaragoza por las lluvias. El próximo reto para los taronja será el duelo frente al BAXI Manresa, en un calendario que no da tregua y que pondrá a prueba la solidez de un equipo que, en Bilbao, dejó claro que 2026 ha comenzado como un auténtico vendaval.
