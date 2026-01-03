Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corberán tras el 4-1 en Balaídos: "Los números hablan por sí solos y son peligrosos"

El técnico reconoce que es consciente de la dificultad de salir "de ahí abajo" cuando se le preguntó por la permanencia tras la dura derrota ante el Celta

CArcor Coberán, durante el encuentro ante el Celta.

CArcor Coberán, durante el encuentro ante el Celta. / Salvador Sas/EFE

Redacción Levante-EMV

Efe

Pontevedra

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, señaló este sábado, tras la derrota frente al Celta en Balaídos, que “los números del equipo hablan por sí solos”.

“No son los números deseados, son números peligrosos los que estamos teniendo”, manifestó el técnico valencianista, para quien el resultado no “describe” lo que ha pasado en el campo.

“Decir que el resultado es exagerado puede parecer una excusa”, comentó Corberán, quien no escondió que su equipo necesita “cambiar la dinámica” para no complicarse su continuidad en LaLiga.

“Los números que estamos teniendo no son buenos. Sumamos una derrota nueva y somos conscientes de la dificultad -de salir de ahí abajo-”, respondió al ser cuestionado por si se veía capacitado para lograr la permanencia con el Valencia.

Lesión del portero

Finalmente, el técnico explicó como fue la lesión de su portero Julen Agirrezabala: En la acción entre el tercer y el cuarto gol ha sufrido una lesión y ya habíamos hecho todos los cambios. Con 3-1 el equipo siguió intentándolo, pero sabíamos que ante cualquier aproximación Julen no iba a tener respuesta. La lesión es de isquio, veremos su gravedad pero parece seria”. E

