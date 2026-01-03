Edgar Canet da el golpe en el prólogo del Dakar

Edgar Canet (2005, La Garriga) se ha empeñado en llevarle la contraria a su mentor Nani Roma, que días atrás, antes de poner rumbo a Arabia, decía que no había que ponerle presión al chaval. “Solo tiene 20 años y es su segundo Dakar, el primero en la máxima categoría, así que hay que protegerle”, sugirió el piloto de Ford. Pero este sábado, a las primeras de cambio, Canet ha firmado un impresionante debut en el prólogo, que ha ganado a lomos de la KTM de fábrica, por delante de su compañero y vigente campeón Daniel Sanders.

El piloto catalán, que hace un año, en su primer Dakar, impuso su ley en categoría Rally2, es un talento que recuerda al pentacampeón Marc Coma. Y no puede evitar salir al ataque. “No hay mejor forma de arrancar un Dakar, estoy supercontento”, decía tras cruzar la meta de Yanbu como vencedor del prólogo, de 22 km, por solo 3 segundos de ventaja sobre Daniel Sanders.

“Muy contento con el ritmo y la seguridad que he tenido sobre la moto. Seguí al 100% el 'roadbook', así que también estoy supercontento con eso. Puedo frenar antes de los peligros, no tomar riesgos y me siento superrápido, así que muy feliz con esta sensación”, ha valorado Edgar en meta. "He marcado el mejor tiempo, pero, como todos sabemos, esto es muy largo y acaba de empezar, además ahora ya estamos en la máxima categoría y los rivales son duros y experimentados".

Tercero se ha situado otro de los favoritos, el bicampeón del Dakar Ricky Brabec (2020 y 2024), la primera Honda en la clasificación de las dos ruedas, 5 segundos. Y otro compañero de Canet, el experimentado Luciano Benavides, ha sido cuarto a 11 . El valeciano Tosha Schareina, 2º en la anterior edición del Dakar, se ha situado séptimo en este primer día de acción, cediendo 23 segundos con su Honda.

A diferencia de los coches, en moto el prólogo cuenta en tiempos para la general de motos, por lo que Edgar Canet se coloca como primer líder del Dakar 2026.

Canet se ha convertido en el 14º piloto español en ganar una etapa en motos y se une a una lista de ilustres nombres como Joan Barreda (29), Jordi Arcarons (27), Marc Coma (24), Nani Roma (13) o Isidre Esteve (8), Carlos Mas (6), Óscar Gallardo (4), Juan Pedrero (2), Carlos Sotelo (2), Josep Lluis Steuri (2), Tosha Schareina (2), Jordi Viladoms (2) y Lorenzo Santolino (1).

Este domingo se disputará la primera etapa, en un recorrido circular en Yanbu, con 305 kilómetros de especial y 213 de enlace para llegar de nuevo al vivac. Será una especial con dos partes muy diferentes. La primera transcurrirá por terreno duro y con tramos muy estrechos. Posteriormente se hará un pit stop antes de dar paso a un terreno mucho más arenoso con pistas muy rápidas donde aparecerán ya pequeñas dunas.