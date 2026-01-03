Gran pitada y gritos de "Corberán dimisión", para recibir al Valencia en el aeropuerto

"Jugadores mercenarios", "Corberán, dimisión" o "esa camiseta no la merecéis", han sido algunos de los cánticos con los que un grupo de aficionados ha recibido al Valencia CF a su llegada al aeropuerto sobre las 19.30 horas. La vergonzoso derrota por 4-1 ante el Celta en Balaídos ha hecho estallar a los aficionados, que ve que su equipo puede volver a puestos de descenso. Es por eso, que ha sido Curva Nord, a través de sus redes, la encargada de convocar a la afición a la terminal del Aeropuerto de Manises. Allí, un numeroso grupo de hinchas, escoltados por la Policía, han esperado en la zona donde llegaba el autobús para recoger a los jugadores y el cuerpo técnico, que acababan de aterrizar procedentes de Galicia.

Una vez han empezado a aparecer los jugadores, megáfono en mano, han empezado a pitar y corear lemas como "estamos hasta los huevos", "El Valencia somos nosotros" o "Solís, canalla, fuera de Mestalla", en alusión al director deportivo. Aunque sin duda la mayor pitada se la ha llevado el técnico, quien ha subido al autobús del club escuchando a los aficionados "Corberán, dimisión".

Este momento refleja que la situación empieza a ser insostenible y que el club debe empezar a tomar medidas, al menos para garantizar la permanencia, estando el técnico, más que nunca, en la cuerda floja.

Comunicado del Valencia CF

"El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto , donde se rompió una de las ventanas del autobús oficial. Este tipo de actos de violencia podrían haber causado daños personales a jugadores o miembros del cuerpo técnico. El Valencia CF condena firmemente cualquier forma de violencia".

Con esas palabras, el Valencia CF anunciaba en sus redes sociales su enfado por las formas de algunos aficionados en la llegada del equipo al aeropuerto de Manises, aunque fue un incidente aislado y el comportamiento de la gran mayoría fue ejemplar más allá de los habituales cánticos producto del ridículo del equipo en Vigo.