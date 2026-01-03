Gran pitada y gritos de "Corberán dimisión", para recibir al Valencia en el aeropuerto
Una parte de la afición estalla contra el técnico y los jugadores a su llegada a Manises: "Esa camiseta, no la merecéis", entre los gritos
El Valencia emite un comunicado condenando la violencia acompañada de la foto de una ventana del autobús dañada
"Jugadores mercenarios", "Corberán, dimisión" o "esa camiseta no la merecéis", han sido algunos de los cánticos con los que un grupo de aficionados ha recibido al Valencia CF a su llegada al aeropuerto sobre las 19.30 horas. La vergonzoso derrota por 4-1 ante el Celta en Balaídos ha hecho estallar a los aficionados, que ve que su equipo puede volver a puestos de descenso. Es por eso, que ha sido Curva Nord, a través de sus redes, la encargada de convocar a la afición a la terminal del Aeropuerto de Manises. Allí, un numeroso grupo de hinchas, escoltados por la Policía, han esperado en la zona donde llegaba el autobús para recoger a los jugadores y el cuerpo técnico, que acababan de aterrizar procedentes de Galicia.
Una vez han empezado a aparecer los jugadores, megáfono en mano, han empezado a pitar y corear lemas como "estamos hasta los huevos", "El Valencia somos nosotros" o "Solís, canalla, fuera de Mestalla", en alusión al director deportivo. Aunque sin duda la mayor pitada se la ha llevado el técnico, quien ha subido al autobús del club escuchando a los aficionados "Corberán, dimisión".
Este momento refleja que la situación empieza a ser insostenible y que el club debe empezar a tomar medidas, al menos para garantizar la permanencia, estando el técnico, más que nunca, en la cuerda floja.
Comunicado del Valencia CF
"El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús oficial. Este tipo de actos de violencia podrían haber causado daños personales a jugadores o miembros del cuerpo técnico. El Valencia CF condena firmemente cualquier forma de violencia".
Con esas palabras, el Valencia CF anunciaba en sus redes sociales su enfado por las formas de algunos aficionados en la llegada del equipo al aeropuerto de Manises, aunque fue un incidente aislado y el comportamiento de la gran mayoría fue ejemplar más allá de los habituales cánticos producto del ridículo del equipo en Vigo.
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar