Momentos cruciales vividos en Balaídos

El Valencia debutó en Balaídos en la primera edición de la Liga celebrada tras la Guerra Civil. Los gallegos se estrenaban en la máxima categoría. El encuentro concluyó con derrota valencianista por 3-2. En el siguiente ejercicio encajó una goleada. Los gallegos vencieron por 6-2. A la tercera llegó el primer resultado positivo en un encuentro cargado de simbolismo. Se disputaba la penúltima jornada de la Liga 41-42. Los valencianistas fueron recibidos como campeones. Una semana antes, el triunfo por 2-1 ante el Espanyol en Mestalla, les dio matemáticamente el título, el primero de Liga de su historia. La cita en el feudo del Celta acabó con empate a tres.

Poco después, se produjo un hecho trascendental. El 28 de noviembre de 1943 se registró el debut de Antonio Puchades. El estreno del legendario centrocampista de Sueca coincidió con el primer triunfo en Balaídos. Los tantos de Igoa y Lecue sirvieron para remontar el inicial de los gallegos. Aquella campaña finalizó con la conquista de la segunda Liga y el subcampeonato copero. Hubo que esperar 10 años para asistir a la segunda victoria del Valencia en Vigo. Aquel encuentro estuvo plagado de alternativas. El marcador final fue de 3-4. El gol decisivo llevó la firma de Sócrates en el último minuto. Con anterioridad habían marcado Pla, Seguí y Wilkes.

En los años 70, el Celta reapareció en primera división después de un prolongado paréntesis. El duelo de la temporada 70-71 tuvo un claro protagonista: el portero Abelardo. El guardameta asturiano del Valencia acumulaba 7 partidos seguidos sin recibir un gol; en total, 673 minutos, que se computaban desde el último que había encajado, en la cuarta jornada ante el Granada en Los Cármenes, donde el duelo acabó con empate a dos. El partido de Balaídos, correspondiente a la 12ª jornada, se disputó el domingo 6 de diciembre y fue televisado a última hora de la tarde. Gran expectación. Los valencianistas se habían erigido en la revelación del torneo.

A la media hora se rompió el registro de imbatibilidad de Abelardo. El extremo céltico Jiménez logró el único gol del encuentro. Derrota y decepción, aunque no afectó al rendimiento del equipo dirigido por Di Stéfano, que sumó a continuación cuatro triunfos seguidos y se encaramó al liderato. A ese tropiezo, siguió un par de visitas saldadas con victoria. En la campaña 71-72, el Valencia se impuso por 1-3 en Balaídos, con goles de todos los delanteros: Quino, Valdez, y Sergio. En la Copa volvieron a verse las caras, los de Mestalla vencieron en la ida y en la vuelta por la mínima. El gol en Vigo fue de Adorno.

En la Liga 73-74, el Valencia consiguió un resonante triunfo por 0-2 con tantos del paraguayo Aníbal y del austríaco Kurt Jara. El encuentro celebrado un viernes 12 de octubre, se pudo seguir por TV. La jornada se adelantó para favorecer la preparación de la selección española que debía jugar en Yugoslavia un encuentro trascendental de clasificación para el Mundial. El triunfo en Balaídos dejó al Valencia como líder en solitario, un hecho que no sucedía desde la conquista de la Liga en abril de 1971.

Crónica del Celta Valencia de 1983 / L-EMV

Los años 80 arrancaron con un dramático partido en el feudo de los celestes. Se disputaba la penúltima jornada de la Liga 82-83. Ambos equipos luchaban por no bajar a segunda. El Valencia sumaba un punto más que el Celta en la clasificación, con el valor añadido de decidir el coeficiente particular de goles que favorecía a los gallegos tras su triunfo en Mestalla en la primera vuelta. Los visitantes, con Koldo Aguirre en el banquillo, se lo jugaban todo a una carta. Día de adversidades. A la derrota por 2-1 se unió el lamentable arbitraje de Sánchez Arminio. Los postes evitaron en un par de ocasiones los goles valencianistas. La suerte dio la espalda y Kempes vio la tarjeta que le impedía participar en el último encuentro, ante el Real Madrid en Mestalla.

Todo el mal fario que persiguió al Valencia bajo una lluvia constante se transformó en suerte providencial en el desenlace del torneo. La victoria por la mínima ante los madridistas gracias al recordado gol de Tendillo, que obró el milagro de la salvación con la ayuda de otros marcadores. El Celta bajó a segunda. Sin embargo, ambos equipos descendieron juntos 3 años después y subieron al ejercicio siguiente. En la segunda jornada de la Liga 87-88, la del retorno a primera, depararon un duelo emocionante en Balaídos saldado con empate a 3. El tanto de la igualada definitiva lo logró Fernando en el último minuto cuando los visitantes habían sufrido la expulsión de Torres.

En la década siguiente, Vigo fue el escenario de la jornada final con el Valencia de Luis Aragonés aspirante al título. Nunca hubo tantos valencianistas en las gradas de Balaídos como aquella tarde que cerraba la Liga 95-96. Las escasas posibilidades de alcanzar la gloria se esfumaron, y el empate a uno, con gol de Mijatovic, dejó a los de Mestalla en la segunda posición del campeonato.