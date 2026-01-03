Castro: “Queremos hacer algo diferente y que el Levante sea más grande”

El nuevo entrenador del Levante, Luis Castro, afirmó este sábado en su presentación oficial que quiere “hacer algo diferente” con el equipo y conseguir que el club sea más grande con un juego que se caracterice por atacar.

El portugués, que llega con un contrato hasta 2027, explicó que decidió fichar por el club porque al preguntar por el Levante, conocer sus orígenes, la historia y qué ha hecho en los últimos años, ha visto que su vida y personalidad está muy cerca del club.

“He empezado a entrenar desde abajo, entrenando a niños de cinco años, no ha sido fácil llegar a donde estoy ahora, vengo del pueblo. La identidad del Levante es la misma, es un club familiar, que viene del pueblo y con una afición que no va a exigir que ganes, sino que des todo lo que tienes”, contó.

Sánchez con Castro, en rueda de prensa. / José Manuel López

Además, explicó que su llegada también tuvo mucho que ver con que fuera un contrato largo y no solo para seis meses: “A mí me gusta que haya proyectos y que los clubes sean más grandes cuando yo salgo, me gusta crecer, pero que los clubes crezcan conmigo en todos los aspectos posibles”.

“Soy un entrenador que me gustan los proyectos y es una de las cosas que me ha gustado mucho. Había otras opciones, sobre todo una que era buena, pero pienso que he escogido con el corazón”, agregó.

Sobre su estilo de juego, Castro dijo que le gusta tener un equipo ofensivo que juega para ganar, pero también le gusta mucho un equipo solidario, capaz de sufrir. “Tenemos que saber la historia del club, su identidad: estar siempre juntos y dar el máximo hasta el final. Morir por el club, tiene una identidad muy fuerte”.

Juego ofensivo

“Mi forma de jugar, que es ofensiva, más la identidad del club, puede mezclar muy bien para la situación en la que estamos en este momento”, opinó el portugués, que no se inclinó por un sistema en concreto.

Castro explicó que le gusta el sistema 4-3-3 y también 4-2-3-1, pero, más que el sistema, le gusta la dinámica de juego. “Vamos a intentar hacer un sistema que vaya a sacar la máxima calidad de cada uno de los jugadores que tenemos. Intentaremos que los jugadores estén lo más cómodos posibles y un equipo compacto que juegue para ganar”, dijo.

Por otro lado, el técnico comentó que se ha encontrado a los jugadores muy motivados, y mucho mejor de lo que pensaba que iban a estar. “Han entrenado con concentración e intensidad muy grande. Toda la gente del club está con nosotros, está cerca, la situación no es fácil, pero las sensaciones son muy buenas”, señaló.

“Tenemos jugadores para hacer más, queremos que los lesionados se recuperen lo más rápido posible. El equipo tiene calidad, tenemos que crecer en algunas cosas y creo que podemos hacer algo más con este grupo”, agregó.

Luis Castro en su entrenamiento. / LUD

Por último, sobre el mercado de fichajes, apuntó que mira mucho más a los jugadores del Levante para conocerlos lo mejor posible. “Las transferencias no son una prioridad, pero como todos los clubes del mundo estamos abiertos. Puede haber salidas y llegadas. Si hay una oportunidad de incorporar a un jugador que pueda aportar, vamos a verla de la mejor forma posible”.

“El club no necesita decirme que miremos la cantera porque a mí me gusta trabajar con los jóvenes y verlos evolucionar”, agregó al ser preguntado si el club le ha dicho que debe mirar más a la cantera por la situación económica.

“No he trabajado tanto como me gustaría con la cantera, porque tienes que mirar más el partido que la cantera, pero hemos trabajo con algunos jóvenes que son muy buenos y uno u otro irán con nosotros para el juego”, contó.

Sánchez: "Era nuestra opción"

Por su parte, el presidente Pablo Sánchez explicó que “Luis Castro era nuestra opción y es nuestra opción. Se dieron las circunstancias para poder contratar a Luis, un muy buen entrenador del que teníamos informes y conocíamos de su paso por el Benfica, Dunkerque y Nantes. Estamos en una situación delicada y necesitamos una persona con su perfil, nos gusta su forma de entender el fútbol y la idea de juego que tiene”.

“Es un entrenador ofensivo y en la situación en la que estamos necesitamos victorias. Luis y su equipo técnico nos van a ayudar a conseguirlas. Aunque la parte más importante es la urgencia del momento, buscábamos un entrenador de proyecto, que apostase por la cantera, que queremos potenciar en el club. Es un entrenador que potencia el talento joven y es una apuesta a largo plazo”, finalizó.