Rally Dakar: Canet se impone en el prólogo de motos y el valenciano Tosha Schareina acaba séptimo

El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM) ha sido el más rápido en el prólogo del Dakar 2026, disputado en Yanbu (Arabia Saudí) con 22 kilómetros cronometrados, con tres segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Daniel Sanders y cinco respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), mientras que el valenciano Tosha Schareina (Monster Energy Monda), aspirante a la victoria final, fue séptimo al ceder 23 segundos respecto a Canet.

Canet, de tan solo 20 años, marcó un tiempo de 11:31.9, imbatible para el resto de competidores. Sanders, vencedor el año pasado y campeón mundial de la especialidad, fue el que más se le acercó y Brabec, vencedor en 2024, completó el podio del día. El argentino Luciano Benavides, otro piloto del Red Bull KTM Factory, fue cuarto a once segundos,.

El piloto de La Garriga (Barcelona) aseguró al llegar a meta que se encontraba "muy contento". "Hemos terminado el prólogo con muy buenas sensaciones. Me he podido anticipar a los peligros leyendo el road boak (libro de ruta) al 100%, lo que significa que tengo buena seguridad encima de la moto. Ha salido un buen tiempo. Muy contento con mi ritmo. No podía haberlo hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally, con buena seguridad encima de la moto", apuntó.

Sainz, octavo

En coches, por su parte, el sueco Mattias Ekström (Ford) se hizo con la victoria en la etapa prólogo, aunque su tiempo no contará para la clasificación general. Carlos Sainz, por su parte, fue el español mejor clasificado de la categoría Ultimate tras terminar octavo. Nasser Al-Attiyah, otro de los grandes favoritos, terminó cuarto. Por último, en Challenger, la dupla formada por Pau Navarro y Jan Rosa terminaron undécimos en la etapa prólogo.