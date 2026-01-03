Rally Dakar: Canet se impone en el prólogo de motos y el valenciano Tosha Schareina acaba séptimo
El coches, Carlos Sainz acaba esta pre-etapa en octava posición
Efe
El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM) ha sido el más rápido en el prólogo del Dakar 2026, disputado en Yanbu (Arabia Saudí) con 22 kilómetros cronometrados, con tres segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Daniel Sanders y cinco respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), mientras que el valenciano Tosha Schareina (Monster Energy Monda), aspirante a la victoria final, fue séptimo al ceder 23 segundos respecto a Canet.
Canet, de tan solo 20 años, marcó un tiempo de 11:31.9, imbatible para el resto de competidores. Sanders, vencedor el año pasado y campeón mundial de la especialidad, fue el que más se le acercó y Brabec, vencedor en 2024, completó el podio del día. El argentino Luciano Benavides, otro piloto del Red Bull KTM Factory, fue cuarto a once segundos,.
El piloto de La Garriga (Barcelona) aseguró al llegar a meta que se encontraba "muy contento". "Hemos terminado el prólogo con muy buenas sensaciones. Me he podido anticipar a los peligros leyendo el road boak (libro de ruta) al 100%, lo que significa que tengo buena seguridad encima de la moto. Ha salido un buen tiempo. Muy contento con mi ritmo. No podía haberlo hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally, con buena seguridad encima de la moto", apuntó.
Sainz, octavo
En coches, por su parte, el sueco Mattias Ekström (Ford) se hizo con la victoria en la etapa prólogo, aunque su tiempo no contará para la clasificación general. Carlos Sainz, por su parte, fue el español mejor clasificado de la categoría Ultimate tras terminar octavo. Nasser Al-Attiyah, otro de los grandes favoritos, terminó cuarto. Por último, en Challenger, la dupla formada por Pau Navarro y Jan Rosa terminaron undécimos en la etapa prólogo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar