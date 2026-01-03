Pepelu tras el ridículo en Vigo: "Otra semana más hemos vuelto a pecar de lo mismo"
Pepelu portó el brazalete, sin Gayà sobre el campo, falló un penalti, hizo el tanto del VCF, acabó de portero... y le tocó dar la cara en el micrófono
Pascu Calabuig
Pepelu, capitán en Vigo, donde el equipo ha caído por cuatro goles a uno, ha sido claro al acabar el duelo diciendo que, "otra semana más", el Valencia CF ha "pecado de lo mismo". Cuestionado por la necesidad de fichajes en enero, el de Dénia afirma que lo que queda a los jugadores es "trabajar más y mejor" porque con lo que se ofrece "no da" para ganar en la liga española.
Pepelu , tras el partido, aseguró ante la cámara de DAZN que "hemos propuesto una buena idea de juego. Empezamos bien el partido, pero al final el fútbol son detalles: Yo fallé el penalti y ellos lo marcaron. Con el 2-0 todo se complica. Aun así, el equipo ha reaccionado bien en los últimos minutos, con el equipo volcado arriba".
Precisamente fue Pepelu el que marcó el único gol valenciano: "Cuando el equipo estaba lanzado arriba llegó el tercer gol y eso nos acabó de matar. Otra semana más pecamos de lo mismo. Hay que corregirlo y seguir adelante".
Sobre la pregunta de si hace falta refuerzos en el mercado de invierno, Peplu afirma que "de momento, somos los que estamos trabajando, y nos toca hacerlo más y mejor, porque todavía no nos da. Solo queda seguir trabajando”.
