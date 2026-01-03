Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez: "El objetivo es reforzar la plantilla, pero andamos justísimos de 'fair play'"

El presidente del Levante reconoce que han habido conversaciones para recuperar a Paco Cortés, de la Cultural Leonesa

El presidente del Levante, Pablo Sánchez.

El presidente del Levante, Pablo Sánchez. / José Manuel López

Redacción Levante-EMV

Efe

Valencia

El presidente del Levante, Pablo Sánchez, afirmó que el objetivo del club es reforzar la plantilla en el mercado de invierno para luchar por la permanencia, pero agregó que están “justísimos” de ‘fair play’ financiero

“Es complicado la contratación de nuevos jugadores si no hay salidas. Estamos buscando fórmulas para ampliar ese límite”, explicó el presidente este sábado en la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico Luis Castro.

En ese sentido, Sánchez dijo que están “trabajando todas las opciones”. “Intentamos reforzar la plantilla y en un mercado abierto puede pasar cualquier cosa (tanto salidas como llegadas). Nuestro objetivo es reforzar la plantilla”, aseguró.

Preguntado por el extremo Paco Cortés, que tienen cedido en la Cultural Leonesa, Sánchez reconoció que ha habido conversaciones para poder recuperarlo: “Es un jugador que nos puede ir muy bien, es un extremo nato, habilidoso y con gol”.

“Es verdad que no está teniendo oportunidades. Quizá es mas fácil para él jugar en Primera que en Segunda. Estamos contemplando esa posibilidad”, finalizó.

