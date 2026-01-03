Tres partidos claves para coger impulso y sensaciones

Nuevo año, nueva oportunidad de recuperar sensaciones en el Valencia Basket. Las jugadoras de Rubén Burgos concluyeron 2025 en su peor momento competitivo desde que arrancó la temporada, registrando en diciembre tres de sus cuatro derrotas -la otra, contra el Baxi Ferrol, fue en la jornada inaugural- en la competición liguera entre los que se contaron contundentes reveses ante rivales directos como el Spar Girona (96-68) o el Casademont Zaragoza (53-73). Resultados que han alejado a las taronja de la cabeza de una competición que han dominado en los últimos años y que obligan a tener un buen arranque de 2026 para no seguir cayendo. Un reto que, eso sí, no será del todo sencillo.

Recuperar sensaciones y aspiraciones

Porque el Valencia Basket jugará en los próximos diez días tres partidos fundamentales para mantener sus aspiraciones en la competición doméstica. El primero será mañana domingo (12.15 horas) contra el Lointek Gernika en el Roig Arena, cancha que solo ha sido 'asaltada' tres veces -dos en Euroliga y una en Liga- en lo que va de temporada. Curiosamente, la única derrota de las taronja en casa en el torneo liguero fue en el último partido de 2025, el del Casademont, sumándose así a los resultados adversos cosechados en la competición europeo ante el propio equipo aragonés (63-70) y el Fenerbahce Opet (72-75), en octubre.

De ahí que el choque contra el conjunto vasco cobre una relevancia especial. Con el fichaje de Yvonne Anderson ya en dinámica y las bajas seguras de Raquel Carrera y Leticia Romero, las de Rubén Burgos se miden a un equipo que pese a jugar competición europeo -en concreto, Eurocup- se encuentra ubicado en la media tabla y que solo ha podido ganar uno de sus últimos cuatro partidos ligueros.

Dos enfrentamientos complicados

Será, a priori, el choque más asequible para las taronja. No en vano, el siguiente las medirá en tierras gallegas con el Durán Maquinaria Ensino (miércoles 7, 20.00 horas), un enfrentamiento en el que las valencianas tendrán que superar a un equipo sólido en casa. Sin ir más lejos, de los siete partidos que ha tenido en lo que va de año en casa, tan solo ha perdido uno contra el Hozono Global Jairis a finales de noviembre, lo que le ha permitido situarse con un balance de 8-5 esta temporada, muy cercano del que registra el Valencia BC (9-4).

Para cerrar este particular trío de partidos fundamentales, las valencianas volverán al Roig Arena (Domingo 11, a las 18.30 horas) para medirse al Perfumerías Avenida con hambre de revancha. No en vano, el partido de la jornada 9 disputado en el Würzburg cayó por la mínima (58-57) del lado de las locales, lo que servirá de incentivo para que la de Rubén Burgos intenten una nueva victoria que les acerque al liderato de la clasificación que comparten a día de hoy Spar Girona y Casademont Zaragoza (12-1).