El Badajoz comienza el año con victoria y se asoma al playoff

Ficha técnica: 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Lobato, Jesús Sánchez, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada (Alegría, min. 60), Barba (Barrena, min. 68), Bermúdez, Pavón (Pablo Rodríguez, min. 87), Borja Domingo (Adri Escudero, min. 87). 0 - CD CALAMONTE: Dani Parejo; Marco (Mario Hormigo, min. 46), Reyes, Soldán, Lázaro (Jesús García, min. 80), Moi (José Enrique, min. 66), Jardón, Kelvin, Fran Márquez, Iker Vivas (Kofi, min. 56), Soga (Raúl Martín, min. 46). GOLES: 1-0, Alegría (min. 75); 2-0, Bermúdez (p.) (min. 88). ÁRBITRO: Melissa López Osorio (extremeña). Amonestó a los visitantes Soldán, Soga y José Enrique. INCIDENCIAS: En torno a 2.500 personas en el estadio Nuevo Vivero.

Importante victoria la lograda por el Badajoz en su primer partido del 2026. El conjunto pacense se impuso al Calamonte por 2-0 y con esta victoria se sitúa a tres puntos de los puestos de playoff. Los goles de Alegría y Bermúdez certificaron un sólido dominio del Badajoz sobre un Calamonte que apenas inquietó la meta blanquinegra pero que logró evitar que el Badajoz consiguiera ponerse en ventaja antes.

Solo una novedad introdujo Miguel Ángel Ávila en su primer once del año. Tras superar la lesión que le tuvo alejado de los terrenos de juegos varias semanas, Tienza sustituyó bajo palos a un Alonso Pérez que se mantuvo a un gran nivel durante los partidos que le tocó ejercer como meta titular. En el resto de las líneas, ninguna novedad.

El choque inició con el Badajoz muy activo en ataque. En la primera acción del partido, Borja Domingo estuvo a un buen control de plantarse solo ante Dani Parejo. Escasos minutos después, era Pavón el que iniciaba un slalom dentro del área que finalizaba con un peligroso centro al área pequeña.

Tras los primeros compases y pese a que el equipo continuó dominando, el Badajoz entró en una fase de imprecisiones cerca de la frontal del área del Calamonte. Las llegadas se sucedían, pero la falta de finura en los controles, los pases o los golpeos privaba a los blanquinegros de generar ocasiones más peligrosas.

Mejoró el cuadro de Miguel Ángel Ávila pasada la media hora de partido y continuó maniatando a un Calamonte que salvó en una ocasión no consiguió trenzar acciones en campo rival. La profundidad de los hombres de banda del Badajoz instalaba al equipo en tres cuartos de campo, pero la gran mayoría de acciones concluía con un centro lateral que no encontraba rematador o un disparo desde fuera del área que no entrañaba complicaciones para Dani Parejo.

La primera parte iba a concluir con un nuevo acercamiento por parte de Borja Domingo. El delantero blanquinegro recibía el cuero a media altura cerca del punto de penalti y conectaba un disparo a la media vuelta que se marchaba alto. El Badajoz cerraba un primer tiempo de superioridad absoluta pero de escasa mordiente.

La pólvora se secó en la segunda parte

El inicio de la segunda mitad fue un espejismo de la primera. El Badajoz continuó sometiendo al Calamonte, evitó que su rival pudiera salir al contragolpe pero la pólvora se mantuvo mojada.

Llegado el 60' de partido, Ávila decidió variar su planteamiento para añadir más madera a la parcela ofensiva. Gus Quezada cedía su puesto a Alegría y el Badajoz pasaba a formar con un 4-4-2, con Barba más cerca de la doble punta que de la base de la jugada.

Iba a tener Pavón en sus botas la ocasión más clara del Badajoz en los segundos cuarenta y cinco minutos. Una acción entre Galán y Bermu en banda derecha acababa con un centro del pacense al segundo palo que Pavón llegaba forzado a rematar, mandando el esférico por encima del larguero.

El cambio de Alegría iba a surtir efecto en el minuto 75. El delantero placentino, tras varios rechaces y rebotes, lograba mandar el cuero al fondo de las mallas y ponía por delante al Badajoz, confirmando la constante superioridad desde el pitido inicial.

La sentencia blanquinegra iba a llegar en los últimos compases del tiempo reglamentario. Una combinación entre Barrena y Pavón concluía con el segundo siendo derribado por un contrario dentro del área. La colegiada señalaría una pena máxima que transformaría Bermúdez para sentenciar el partido.

Poco más iba a dar de sí la contienda. El Badajoz sumaba tres puntos en su primer choque del 2026, encadenaba su cuarta victoria de los últimos cinco encuentros y mantenía a Miguel Ángel Ávila invicto desde su llegada al banquillo pacense.

Los blanquinegros cerrarán la primera vuelta del campeonato la próxima semana afrontando el derbi pacense ante el Gévora.