Fernando Martín, el central físico con buen manejo de balón

El fallecimiento de Fernando Martín en el naufragio de una embarcación turística en la Isla de Padar, al este de Bali (Indonesia), ha supuesto un duro golpe en el mundo del fútbol valenciano. El finado, de 44 años, era actualmente el entrenador del Valencia CF Femenino B tras una dilatada trayectoria en clubes entre Tercera y Segunda División B. Central duro pero con buen manejo de balón, dejó huella en los equipos en los que militó, que recuerdan la experiencia que aportaba en el vestuario y los consejos que daba a los más jóvenes.

Martín construyó su carrera futbolística lejos de los grandes focos, en el fútbol semiprofesional. Tras pasar por las categoría inferiores del Valencia CF (desde el alevín hasta el juvenil), se enroló en el Benidorm Club de Fútbol, donde jugó entre 2005 y 2007 en la entonces categoría de bronce (2ªB). Ya en la temporada 2007-2008 llegó a la Cultural y Deportiva Leonesa, uno de los históricos del fútbol español, donde fue un fijo para el técnico con 28 partidos y un gol.

Fue entonces cuando dio el salto al Club Deportivo Alcoyano, entrenado entonces por José Bordalás, donde vivió uno de los periodos más estables de su trayectoria, entre 2008 y 2012. Durante esas cuatro temporadas se consolidó como un futbolista fiable y conocedor de la categoría, el grupo III de la Segunda División B. Martín era el líder de una defensa que permitió a los de El Collao disputar hasta tres play off de ascenso a Segunda División, cayendo eliminados ante Alcorcón y Eibar, y logrando en el tercer intento el ansiado ascenso a la categoría de plata. En esa temporada, el defensa disputó 24 encuentros, no impidiendo el descenso a Segunda B.

En la campaña 2012-2013 defendió los colores del Fútbol Club Cartagena, que también había bajado de Segunda como el Alcoyano. En el Cartagonova, Fernando Martín sufrió una grave lesión que le alejó de los terrenos de juego, pudiendo disputar solo 14 encuentros oficiales. En la 2013-2014, formó parte del Ontinyent CF, que un año antes rozó el ascenso a Segunda A en el play off ante el Alcorcón. La trayectoria futbolística de Martín concluyó en dos equipos de Tercerca División (actual 2ª RFEF): La Nucía, en 2014-2015, y el Paterna CF (205-2016) donde colgó las botas.

De jugador a entrenador en Paterna

Precisamente en el Paterna CF recuerdan a aquel central zurdo, muy poderoso físicamente pero con muy buen trato de balón. Enrique Vega es el actual director deportivo del conjunto paternero. Entonces era coordinador de fútbol once, pero se acercaba al primer equipo para aumentar sus conocimientos. “Fernando llegó cuando el Paterna ya llevaba varias temporadas en Tercera División. Se notaba que había tenido una formación de base muy buena. Era un jugador con un posicionamiento y con un saber estar dentro del campo buenísimo”, relata Vega. Además, añade, “venía ya con una experiencia muy dilatada, había jugado en Segunda y Segunda B. Era un jugador que, en club de perfil bajo como el nuestro, nos daba muchísimo. Tenía un gran dominio del juego aéreo y físicamente era muy fuerte”. Y, sobre todo, “un jugador muy profesional, que se cuidaba mucho, que se entregaba mucho, y muy importante para el vestuario porque era muy buena persona, que lejos de competir con ningún compañero, era todo lo contrario, era integrador, era de los veteranos positivos que ayudaban, que asesoraban bien a los jóvenes”, asegura el director deportivo.

Durante esa temporada en el Paterna CF ya estaba cursando para obtener las titulaciones de entrenador. Tras colgar las botas, se hizo cargo del Infantil del club paternero. “Fue su primera experiencia como técnico”, revela Enrique Vega. Posteriormente, recibió la llamada del Valencia CF donde ingresó en la Academia VCF como técnico del fútbol base en distintas categorías hasta que esta temporada se hizo cargo del equipo femenino B. De aquella etapa como técnico del Paterna CF, el director deportivo paternero asegura que “los poquitos que continuamos en el club de aquella época, todos tenemos un recuerdo imborrable de Fernando".