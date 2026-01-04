Pagar o no pagar: el agravio entre Levante UD y Valencia CF en la cabalgata de Reyes

El Levante UD pagará 2.420 euros al Ayuntamiento de València para participar en la cabalgata de Reyes que se celebra mañana lunes 5 de enero, mientras que el Valencia CF desfilará de forma gratuita. Así consta en el expediente administrativo del evento, que pone de manifiesto un trato desigual entre los dos clubes históricos de la ciudad en un acto de carácter institucional.

La diferencia se produce tras un cambio de criterio impulsado por el actual gobierno municipal del PP. La Concejalía de Fiestas y Tradiciones decidió este año reducir a la mitad el número de carrozas de asociaciones participantes, según recogen las bases aprobadas para la Cabalgata de Reyes de 2026. En ese mismo documento, el Ayuntamiento fija además un cupo máximo de tres patrocinadores, una figura que había sido eliminada en la etapa anterior, con Compromís entonces en el gobierno.

Carroza del Levante UD en la cabalgata de Valencia de 2025. / Eduardo Ripoll / Eduardo Ripoll

Este doble recorte —menos entidades y patrocinio limitado— no explica ni justifica que, aun compartiendo espacio en el mismo desfile, uno de los clubes participe como entidad invitada y el otro como patrocinador de pago. Mientras el Valencia CF figura como representación institucional de la ciudad, el Levante UD aparece en el expediente equiparado a empresas privadas, dentro de la categoría de patrocinio.

Valoración para participar

La participación mediante patrocinio se articula a través de un concurso público, regulado por un sistema de puntuación. El expediente detalla de forma expresa los criterios de valoración, entre los que figuran la adecuación a la temática de la cabalgata, la calidad artística de la propuesta, los recursos y la capacidad para desarrollarla, la viabilidad técnica, la motivación para participar y, de manera explícita, la integración de la publicidad de la empresa en el diseño y tematización de la carroza, con un máximo de diez puntos por apartado.

Es decir, la presencia del Levante UD no se evalúa como la de una entidad deportiva o social, sino bajo parámetros propios de una acción publicitaria, vinculados a la visibilidad de marca.

El propio expediente revela además que el modelo no funcionó como estaba previsto. Inicialmente se aprobaron tres plazas de patrocinio, pero solo una llegó a cubrirse, por MSC. Ante la falta de interés, la Junta de Gobierno Local acordó reabrir la convocatoria, mediante el Acuerdo nº 93 de fecha 28 de noviembre de 2025, para permitir que empresas y entidades optaran a las plazas vacantes.

A la segunda convocatoria se presentaron cuatro nuevas entidades, que se sumaron a MSC. Finalmente, y tras la valoración de las propuestas, el Ayuntamiento resolvió adjudicar únicamente tres patrocinios, de acuerdo con la puntuación obtenida.

La carroza del Levante UD reparte caramelos en la cabalgata del año pasado. / J. M. López / Fernando Bustamante

Según la resolución final, el Ayuntamiento adjudicó contratos de patrocinio de naturaleza privada a las siguientes entidades y por los importes que se detallan: MSC España, por 6.050 euros; Ateneo Mercantil, por 2.145,80 euros; y Levante UD, por 2.420 euros

El resto de empresas que concurrieron al segundo pliego, Veganic y Nature e Imed Hospitales quedaron excluidas tras el proceso de valoración por medio dl órgano competente para contratar, que es la concejala delegada de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil Cano, en virtud de los acuerdos nº 100 y nº 133 de la Junta de Gobierno Local.

Cambio de modelo

Conviene recordar que el anterior gobierno municipal había eliminado la figura de los patrocinadores en la cabalgata, evitando que la participación en un acto público quedara condicionada al pago o a criterios publicitarios. La recuperación de este modelo por parte del actual ejecutivo no solo reintroduce el patrocinio, sino que lo hace de forma asimétrica, afectando únicamente a uno de los dos clubes de la ciudad.

Este agravio se produce, además, en un contexto de crecientes críticas al gobierno municipal, especialmente por la gestión de las licencias y decisiones urbanísticas vinculadas al nuevo Mestalla, un asunto que ha vuelto a situar al Ayuntamiento en el centro de la polémica por su relación con el Valencia CF.

La carroza del Valencia CF en la última cabalgata. / Eduardo Ripoll / Eduardo Ripoll

Así, mientras mañana la ciudad se vuelca con un acto simbólico dirigido a la infancia, uno de los clubes de València desfilará como representación institucional y el otro lo hará tras competir, puntuar y pagar, sin que el expediente administrativo aporte una explicación objetiva que justifique esa diferencia.

La cabalgata de este año presenta además varias novedades. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a la Comunitat Valenciana por mar y desembarcan mañana lunes en el puerto de València. Desde allí se dirigen a la plaza de la Sal, donde son recibidos a las 16.30 horas por niños y familias en un espacio con gradas, incorporado por primera vez al recorrido por ser más amplio y con mejor visibilidad. Tras este acto, los Reyes atraviesan la ciudad acompañados por pajes, acróbatas, bailarines, personajes históricos y animales articulados hasta la plaza del Ayuntamiento.

Un desfile multitudinario, público y simbólico, en el que el expediente deja una pregunta abierta: ¿por qué uno paga y el otro no?