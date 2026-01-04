El Banco de Alimentos y el Valencia CF repartirán juguetes a 300 niños

El Banco de Alimentos de Valencia realizará este lunes una jornada solidaria dedicada a "los reyes de la casa", los niños, con motivo de la víspera del día de los Reyes Magos, mediante un reparto de juguetes a cerca de 300 menores de las familias que atiende mensualmente la entidad con ayuda alimentaria.

El reparto tendrá lugar en la localidad valenciana de La Pobla de Vallbona (11 horas) y en el estadio de Mestalla (de 17.30 a 20 horas) de la mano del Valencia CF y su fundación, avanza la organización.

En la sede del Banco de Alimentos de La Pobla de Vallbona, gracias a los donativos destinados a esta acción, se llegará a cientos de niños que han sido citados, a los que también se les entregará el tradicional roscón de Reyes.

Por la tarde, el Valencia CF realizará una donación de juguetes a niños sin recursos pertenecientes a algunas de las familias habituales de los repartos de alimentos que se realizan a lo largo del año en Mestalla y que han sido citados previamente vía Whatsapp.

Esta acción, que tendrá lugar desde las 17.30 hasta las 20 horas en las puertas del estadio (avenida de Aragón de València), contará con una aportación por parte de Fundació VCF de juguetes y de pizzas y hamburguesas de sus patrocinadores Pepe John's Pizza y La Hamburguesa y voluntarios de Fundación La Caixa.

Como en ediciones anteriores, la iniciativa contará con la presencia de leyendas del Valencia CF y de directivos, así como con de la vicepresidenta y consellera de Juventud, Susana Camarero, y parte de su equipo.

Con este reparto, el Banco de Alimentos de Valencia y el Valencia CF comienzan 2026 del mismo modo que finalizaron 2025: ayudando a los que más lo necesitan. Así, el pasado diciembre donaron alimentos de primera necesidad y productos navideños a más de 2.500 familias en situación vulnerable y a familias afectadas por la dana, a las que también repartieron juguetes