Luis Castro: "Hemos sabido sufrir"

El nuevo técnico del Levante apela a la unión para poder salir de la zona de descenso

Luis Castro debuta en el banquillo del Levante ante el Sevilla.

Luis Castro debuta en el banquillo del Levante ante el Sevilla. / EP

Redacción Levante-EMV

Efe

Sevilla

Luis Castro, entrenador luso del Levante, dijo, tras la victoria de su equipo ante el Sevilla (0-3) en su debut en el banquillo granota, que los jugadores han "sabido sufrir" y que si están "juntos" van a superar la situación en la que se encuentra su equipo

Los jugadores han estado muy concentrados, han demostrado que podemos hacer algo. Vamos a disfrutar y luego toca pensar en el próximo partido”, manifestó el entrenador levantinista.

Sobre el hecho de que Iker Losada abriera el marcador en el descuento de la primera mitad, mantuvo que "todos los goles son buenos, lleguen en el momento que lleguen: es bueno porque el gol llega antes del descanso y podíamos preparar mejor la segunda mitad en la caseta. Es una victoria merecida”, afirmó.

“Hemos sabido sufrir. Es normal sufrir. Si sufrimos juntos, lo vamos a superar”, afirmaba al ser preguntado por los mejores momentos del Sevilla en la segunda mitad.

Sobre las paradas del australiano Ryan en los últimos minutos, indicó estar “contento porque era un momento complicado: una parada muy importante. Es un portero que nos puede ayudar”, subrayó.

