Victoria balsámica para Valencia Basket frente Gernika para empezar el año (87-53)

Valencia Basket empezó el año de la mejor manera, con una contundente victoria frente a Lointek Gernika en el que las jugadoras de Rubén Burgos mostraron una actitud y un juego implacables para sacudirse las dudas de los últimos malos resultados y consiguiendo ganar por hasta 34 puntos de distancia.

El equipo mostró una versión muy coral sobre la pista, con muchas jugadoras implicadas en la anotación y con una implicación e intensidad defensiva sin descanso desde el primer minuto hasta el último, tal y como se pudo ver en esa última jugada en la que Elena Buenavida llegó a ir al suelo para luchar por el último balón.

Yvonne Anderson debutó con buenas sensaciones en un partido en el que Lekovic y Coffey se disputaron la vitola de MVP de la contienda. La segunda con una serie de tapones que hicieron las delicias de un Roig Arena completamente entregado y que se rompió las manos aplaudiendo.

El partido, eso sí, no empezó de la mejor forma. Las imprecisiones continuas restrasaron el despegue a favor de un Gernika que tenía las ideas mucho más claras y que logró llevarse esa victoria parcial en los primeros 10 minutos (14-18).

Lekovic en una jugada ante el Gernika. / Eduardo Ripoll

Fue tan solo un susto. Valencia Basket salió al segundo cuarto muy responsabilizado y después de un parcial de 14-0 empezó a poner los raíles sobre los que iba a transitar todo el partido, asestando golpes contundentes a su rival y ampliando el marcador de manera paulatina.

Festival del triple en el tercero

Con la segunda parte ya se destapó el tarro de las esencias. El conjnto taronja, con una circulación muy fluida de lado a lado y consiguiendo tiros despejados de manera constante. Empezaba el festival del triple que dejó el partido sentenciado antes del último cuarto. Gernika estuvo mejor que en el segundo, pero el vendaval era imparable. (66-42).

El último cuarto ya se afrontó como una marcha triunfal en la que Valencia Basket pudo repartir minutos para tener a todas enchufadas y que afrontaron con la máxima intensidad y buscando incluso ampliar la renta todo lo posible. Y lo hizo con un parcial de 21-11 que dejó el marcador final en 87-53.